29, Diciembre, 2015 29, Diciembre, 2015 4:53 a.m. 4:53 a.m.

NORTE DE MEXICO TIENE ALERTA POR LA FUERTE NEVADA

None

Los estados de la franja norte de México permanecen en alerta por el viento y la nieve que han provocado el corte de carreteras y advertencias a la población por parte de las autoridades mexicanas, que lo asocian con el temporal que ha causado 40 muertos en el centro y el sur de Estados Unidos. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó este lunes que la Policía Federal “se mantiene en alerta en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, ante el pronóstico de helada y nevadas que afectan diversos tramos de la red carretera”. Patrullas de la Policía “efectúan recorridos de vigilancia para apoyar a automovilistas que pudieran presentar fallas mecánicas en sus vehículos, además de implementar el operativo carrusel, a fin de evitar accidentes por derrapamiento o exceso de velocidad”. Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de las unidades estatales de Protección Civil se están coordinando para “la remoción de nieve y hielo de la zona de rodamiento”, así como para “establecer puntos de información y auxilio en apoyo a los automovilistas”. Según la CNS, en Sonora la Policía Federal tuvo que asistir a medio millar de conductores con problemas en carreteras cubiertas de nieve, principalmente en el camino Nacional Janos-Agua Prieta y la carretera Hermosillo-Yepachi, “que se han cerrado en forma intermitente por condiciones climatológicas”. “En Chihuahua se han cerrado distintos tramos en forma intermitente en la carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua a la altura de Villa Ahumada, en tanto que la carretera de Chihuahua a Cuauhtémoc también ha tenido que ser cerrada en varios momentos”, agregó la CNS. En otro estado norteño, Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad informó que los fuertes vientos dejaron sin luz a 5 mil usuarios. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes que “se mantiene potencial para la caída de nieve y/o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila”. El SMN también pronosticó “rachas fuertes en el sur de Tamaulipas y Veracruz” a consecuencia del fenómeno conocido como “norte”, como se conoce a las rachas de intensos vientos de norte a sur a lo largo de la costa mexicana del Golfo de México durante el invierno. El mal clima es asociado a “la quinta tormenta invernal” situada “en el noreste de Texas, Estados Unidos”, un estado que en las últimas horas han fallecido una docena de personas por tormentas y tornados. La cifra de muertos en EU a consecuencia de esos fenómenos desde las fiestas navideñas alcanza los 40 en el sur y el centro del país. Las temperaturas serán inferiores a los -5 grados “en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila” y se situarán en entre -5 y 0 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León y Zacatecas. JUÁREZ PARALIZADO Una jornada histórica de 24 horas continuas de nieve y aguanieve se registró en la ciudad desde el mediodía del sábado, lo que paralizó la ciudad. La precipitación que acumuló hasta 40 centímetros de nieve en algunos puntos de la ciudad, congeló calles, carreteras y hasta la pista del aeropuerto, lo que causó la cancelación de vuelos y corridas de autobuses y dejó a cientos de viajeros varados. También causó el cierre de algunas avenidas y puentes en la ciudad, por lo que el transporte público operó a medias y dejó a cientos de juarenses sin medio para transportarse. Ante la contingencia hasta policías municipales y tránsitos auxiliaron en el transporte de personas, se constató en un recorrido. Reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) indican que en 1951, se registró aquí la mayor acumulación de nieve de 11 pulgadas (28 centímetros), marca que se rompió ayer al llegar hasta los 40 centímetros de hielo. El desierto se pintó de blanco, en una nevada que desde hace décadas no se presentaba con esa magnitud, dijo Efrén Matamoros Barraza, encargado de Protección Civil Municipal. “Hacía muchos años que no se veía una nevada de estas dimensiones. Yo no veía una nevada así de fuerte, con tantas pulgadas de nieve acumuladas”, dijo el funcionario. Juárez amaneció ayer sepultada con un promedio de entre seis y ocho pulgadas de hielo (20 centímetros) sobre el nivel del piso, de acuerdo con los reportes oficiales. Sin embargo, hubo puntos como la colonia Lomas de Poleo, al extremo poniente de la ciudad, donde la profundidad de la nieve fue de hasta 15.7 pulgadas (40 centímetros), se comprobó en un recorrido. Cuerpos de emergencia reportaron que atendieron alrededor de 70 servicios durante la noche del sábado y madrugada y mañana del domingo, destacando la intoxicación de monóxido de carbono de ocho personas, cuatro de ellas menores de edad. La precipitación estropeó eventos y servicios públicos, tales como los de alumbrado, limpia, transporte y la Villa Navideña en el Parque DIF. La caída de aguanieve comenzó minutos antes del mediodía del sábado y para las tres de la tarde se convirtió en nieve que duró hasta el medio día de ayer, indican reportes de la Dirección de Protección Civil Municipal. Para las 12:30 horas del domingo, se comenzaron a disipar las nubes y con ello se asomaron los rayos del sol, dando un matiz amarillo a la nieve adherida a los cerros y viviendas. A partir de esa hora, el hielo comenzó a descongelarse, provocando que la temperatura bajara hasta los -6 grados Centígrados (21 en la escala de los Fahrenheit), dijo el encargado de Protección Civil Municipal. Fronterizos aprovecharon el deshielo para salir a limpiar los frentes de sus viviendas y retirar la nieve de los techos, se observó en un recorrido. CIENTOS DE VARADOS Cientos de usuarios de la Central de Autobuses de Ciudad Juárez y del Aeropuerto quedaron varados desde las primeras horas del domingo, debido a la tormenta de nieve en la región. Pasajeros comentaron que por la contingencia, perdieron sus viajes y días de convivencia con sus familias en estos días de periodo vacacional. En la Central se habían contabilizado ayer a las 10 de la mañana, unas 200 personas que esperaban el reinicio del servicio. Boby Duarte, residente del estado de California, Estados Unidos, dijo que llegó a Ciudad Juárez a las seis de la tarde del sábado, esperó su horario de salida a las 11 de la noche, con destino a Parral, pero de última hora el viaje fue cancelado. Jesús Manuel Duarte, otro integrante de la familia, dijo que a las 11 de la noche abordó el camión en la Central de Autobuses, pero al llegar a la glorieta del Kilómetro 30 fueron regresados por la Policía Federal. “Sí salimos, pero nos regresaron a medio camino”, dijo el usuario. Personal de la Central de Autobuses dio a conocer que la madrugada del domingo los camiones que venían del sur del país a Ciudad Juárez se quedaron varados en la carretera. Las corridas afectadas eran provenientes de estado como Zacatecas, Durango y Coahuila. Mientras que la flotilla de camiones de la Central local ni siquiera tenía viajes programados debido a la nevada, se dio a conocer. CARRETERAS CERRADAS La nevada provocó ayer el cierre de la carretera Panamericana de Ciudad Juárez, rumbo a Chihuahua, hasta el kilómetro 180 y de Chihuahua a Juárez, hasta Sueco. Por parte del día se volvieron a reabrir, pero para alrededor de las 6:00 de la tarde volvieron a cerrar un tramo de la Panamericana de regreso a Juárez, según el reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Varios kilómetros antes de llegar a la glorieta del kilómetro 20 se cerraron carriles y el puente, lo que provocó un embotellamiento y una espera para los viajeros de hasta una hora y media para entrar a la ciudad. Con la nevada el transporte público escaseó ayer en la mañana y usuarios del servicio tuvieron que esperar más tiempo del acostumbrado para tomar una ruta, pedir “raid” o caminar, mientras que otros fueron trasladados por patrullas de la Policía o de Tránsito Municipal. El jefe de la oficina local de Transporte Público en la ciudad, Jesús Manuel García Reyes, dio a conocer que los domingos trabaja el 70 por ciento del servicio urbano, es decir unas mil 313 unidades, pero ayer en la mañana trabajaron unas 500 unidades. Sin embargo dijo que el pasaje también fue muy escaso durante el día. Expuso que algunos concesionarios indicaron que no prestaron el servicio en la mañana porque batallaron para arrancar los camiones. En otros casos no laboraron porque no quisieron, y a esos transportistas se van a aplicar multas de 30 salarios mínimos, aseguró García. La Dirección de Tránsito tuvo que obstruir varias vialidades: primero por la nieve, después por el agua que se acumuló al derretirse el hielo y luego en la noche por estar cristalizadas. Algunas de las avenidas son: el paso a desnivel de la avenida Insurgentes; el viaducto Díaz Ordáz, a la altura del bulevar Norzagaray; el puente elevado del bulevar Teófilo Borunda a la calle Ramón Rivera Lara; cierre parcial del puente de Antonio J. Bermúdez, a un carril de baja velocidad. También se dio el cierre total del Camino Real, desde la carretera a Casas Grandes a la colonia Anapra; puente elevado de la calle Piña hasta el Paseo de la Victoria, con vigilancia extrema en la avenida Tecnológico. Puentes como el de la avenida Ejército Nacional y Manuel J. Clouthier, que cruzan por la Tecnológico, se reportan ayer cerrados momentáneamente al tráfico vehicular, según información de la Dirección de Tránsito. Protección Civil informó que la contingencia dejó además decenas de árboles y cables caídos en diversos puntos de la ciudad debido al peso de la nieve. 19 DIGITAL