29, Diciembre, 2015 29, Diciembre, 2015 7:02 a.m. 7:02 a.m.

AZOTAN A JOVEN POR "ESTAR CERCA" DE UN HOMBRE

- Según la sharia, la ley sagrada del islam, los hombres y las mujeres que no están casados, no pueden acercarse demasiado entre sí. Y si lo hacen, son castigados con una golpiza pública. Es lo que precisamente le ocurrió a Nur Elita, una joven indonesia que fue acusada de haberse acercado mucho a un compañero de universidad y, por lo tanto, ofender la estricta normativa islámica. Como consecuencia, fue llevada hasta las afueras de una mezquita en Banda Aceh, donde una multitud se reunió para ver cómo era golpeada. Las imágenes del castigo han sido publicadas por varios medios y en ellas se puede ver a Nur de rodillas sobre una suerte de escenario, siendo golpeada con una varilla en su espalda por un hombre al que sólo se pueden ver sus manos y pies. El rostro de la joven expresa claramente el dolor que siente al recibir cada golpe, mientras los presentes observan atentos e incluso toman fotografías. Según informa el periódico británico "Daily Mail", Nur recibió cinco golpes con la varilla, luego de lo cual se desplomó sobre el escenario. Entonces, oficiales de sexo femenino la levantaron y la llevaron hasta una ambulancia que la trasladó a un hospital. Pero ella no fue la única castigada, ya que el joven a quien Nur supuestamente se acercó demasiado, también recibió los golpes del enmascarado. "Tomen estos castigos como una lección. Lo que han hecho estos convictos no debe ser tomado como un ejemplo", dijo Zainal Arifin, vicealcalde de Banda Aceh, a la multitud que presenció el castigo de los jóvenes. emol