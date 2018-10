NUEVA SINOPSIS PARA LA HISTORIA DE BATMAN V. SUPERMAN

9:15 a.m.

En Comic Book Movie reportaron que la cadena británica de cines VUE lanzó una nueva sinopsis para lo que será Batman v. Superman: Dawn of Justice. Por ahora, la descripción de la historia sigue la línea de lo que ya debiesen tener más que claro: inevitablemente ambos héroes deberán trabajar juntos en este “Amanecer de la Justicia”. La batalla entre ambos solo será el comienzo. Además, no está claro si la siguiente sinopsis es completamente oficial o un mera descripción de la cadena de cines a partir de los tráilers, a lo que se puede tomar esta información por lo que es. Tras el titánico enfrentamiento contra el General Zod, Metropolis ha sido arrasada y Superman es la figura más controversial del mundo. Mientras para muchos aún es un emblema de la esperanza, un número creciente de personas lo consideran una amenaza para la humidad, por lo que buscan justicia tras el caos que trajo a La Tierra. En lo que concierne a Bruce Wayne, Superman es claramente un peligro para la sociedad. El tema por el futuro del mundo ante tal poder temerario no controlado, por lo que vuelve a ponerse su máscara y capa para corregir el mal causado por Superman La rivalidad entre ambos es furiosa, impulsada por amargura y venganza, y nada los puede disuadir de proseguir esta guerra. Sin embargo, una nueva oscura amenaza surge en la forma de un tercer hombre: uno que tiene un poder más grande que ambos para amenazar el mundo y causar destrucción total. Cabe recordar que la película se estrenará el 24 de marzo. Tomado de Blasting news