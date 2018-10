BRASIL DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA YA QUE SE ENFRENTA A UN VIRUS QUE ENCOJE EL CEREBRO DE LOS BEBÉS

Entre el año 2014 y el 2015, Brasil ha visto como crece el número de bebés que nacen con pequeños cráneos y cerebros, aumentando dramáticamente de 200 a casi 3,000.ia, y los(que puede conducir a daño cerebral grave y muchas veces la muerte),. El gobierno brasileño estima que alrededor de 1,5 millones de habitantes se han infectado con el virus desde mayo de 2015. , por lo general sólo causa una reacción leve en los niños y adultos,Y eso si tienes mala suerte, la mayoría de la gente no presentó síntomas en lo absoluto, lo que ha llevado a los expertos a referirse a ella como una " enfermedad benigna" . Desafortunadamente las muchas mujeres embarazadas que viven en Brasil, ahora están en un, los investigadores sospechan que los dos están de alguna manera vinculados. "" Informó CNN. De acuerdo con The New York Times, Claudio Maierovitch, director del departamento de vigilancia de las enfermedades transmisibles en el Ministerio de Salud de Brasil, aconseja a las mujeres en los estados más afectados posponer sus embarazos planificados la mayor espera posible., sin embargo, debido al hecho de que dos epidemias anteriores de virus Zika en Micronesia y la Polinesia Francesa no dieron lugar a un aumento de la microcefalia, los científicos no han podido entender el proceso fisiológico por el cual la presencia del virus podía conducir a un trastorno del desarrollo tan severo.