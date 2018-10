ACTOR DE 'ARROW' SALE DEL CLÓSET A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

3:21 a.m.

Colton Haynes, quien interpreta a 'Arsenal' en la serie Arrow, salió del clóset a través de una publicación en la red social Tumblr. "Cuando me enteré que Colton tuvo un pasado secreto gay me emocioné a pesar de que sé que eso no cambiará en absoluto en mi vida", escribió un usuario de la red social, pero lo que asombró a todos fue la respuesta del actor."¿Acaso era un secreto? Disfrutemos todos de la vida y sin arrepentimientos", respondió, por lo que se convirtió enenla tarde del lunes pasado., de 27 años, quien también fue parte del elenco de, nunca había mencionado su orientación sexual, pero su posteo confirmó lo que muchos ya llevaban tiempo especulando. Televisa