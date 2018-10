6 COSAS QUE LAS MUJERES HACEN PARA ESTAR BELLAS

#1 Nos lavamos el pelo con agua fría

Uno de los secretos de belleza clásicos (y que no creo que ningún hombre sepa) consiste en realizar el último enjuague al cabello con agua muy fría para que nuestro cabello brille con más intensidad.Tener los ojos libres de arrugas y de ojeras resulta clave para vernos siempre bellas. Es probable que ellos no se den por enterados del tiempo que nos lleva colocarnos la crema y que nuestra piel la absorba.Se sabe que tomar agua es lo que necesitamos para hidratarnos desde adentro hacia afuera, y así eliminar las toxinas, disminuir las arrugas y potenciar el bienestar de nuestra piel.De lo que no tienen ni idea es que muchas veces empleamos los cosméticos de manera no tradicional. Por ejemplo, usar el labial como rubor por debajo de la base de maquillaje o polvo bronceador para dar un aspecto natural y veraniego.¿Sabías que el limón es muy bueno para blanquear la piel? Seguro que sí, pero probablemente ellos no. Si te pasas una rodaja de limón por los codos y las rodillas verás que la piel de esa zona se aclarará y quedará mucho más suave.Uno de los tantos secretos de belleza que solemos usar y que ellos no tienen ni idea es el uso del corrector -ya sea que se trate de disimular las ojeras, las cicatrices, las manchas oscuras y los puntos negros o para fijar la sombra de ojos en los párpados-. Sin lugar a dudas, es nuestro gran aliado para vernos siempre espléndidas. ¡Los hombres se quejan de que tardamos mucho! Pero lo que no saben es todo el tiempo que nos lleva arreglarnos para estar hermosas. Igualmente es lindo guardar todos estos tips en secreto para que siempre se pregunten cómo puede ser que estemos tan lindas en todo momento, ¿no te parece?. Imujer