EL PAPA NO SERÁ "INTERFERENCIA" PARA LA VIDA POLÍTICA DE MÉXICO EN SU VISITA

El papa Francisco no será una "interferencia en la vida política" de México cuando visite el país en febrero, aunque "está enterado" de noticias como la fuga y recaptura del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y la desaparición de los 43 desaparecidos en Guerrero en 2014. Así lo informó hoy el nuncio apostólico del Vaticano en el país, Christophe Pierre, durante una rueda de prensa del Comité organizador del viaje papal en la que aclaró que el pontífice llegará a México a encontrarse con el pueblo y transmitirle un mensaje asentado en los valores del evangelio. A pesar de que el pontífice "está enterado de lo que está pasando en México", en su visita no se referirá a esos controvertidos temas de actualidad, ya que se tratará de una visita pastoral, aseguró el nuncio junto al coordinador general de la visita papal, Eugenio Lira. "El papa no tiene la pretensión de venir a resolver los problemas de México", sino que, "como jefe de la Iglesia católica, viene a encontrar al pueblo mexicano", comentó Pierre. Jorge Bergoglio, que realizará su visita entre el 12 y el 17 de febrero, no viene "como un juez" ni para decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer, ahondó. "El papa no viene con las soluciones hechas, las soluciones tenemos que hacerlas nosotros", defendió, haciendo hincapié en que el pontífice viene "con respeto" al país, para entablar un "diálogo de fe", agregó. Preguntado sobre la probabilidad de un encuentro con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos al sur de México en 2014, Pierre afirmó que todas las personas que tengan familiares desaparecidos tienen la oportunidad de participar en el encuentro de familias que se celebrará en el estado de Chiapas. "El papa no va a excluir a nadie", complementó. Las personas "están invitadas a vivir los valores de la fe" y actuar conforme a ellos de cara a la sociedad, y de ahí viene la "única incidencia en la vida política" que puede tener la Iglesia. El papa, añadió el nuncio, tampoco hablará en el Congreso de la Unión, siguiendo esta línea de no interferencia, ya que el pontífice no quiere "crear un precedente" ni "transformar su viaje en un acontecimiento político". Francisco visitará la capital mexicana y las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas (en el estado de Chiapas), Morelia (Michoacán), Ecatepec (Estado de México) y Ciudad Juárez (Chihuahua), que será su última parada en el país. EFE