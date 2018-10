OBAMA NO RESPALDARÁ A NINGÚN CANDIDATO EN LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS

El mandatario afirmó este jueves, en un artículo de opinión, que no hará campaña ni votará o apoyará "a candidatos", incluso en su partido, "que no apoyen reformas de sentido común en armas".

El presidente de EE.UU., Barack Obama, no respaldará a ningún aspirante demócrata a sucederle en las primarias de este año, y esperará en cambio a que su partido se decante por un candidato para hacer campaña por él, dijo hoy el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough. "Ese no es nuestro trabajo. Es el trabajo del partido tomar esas decisiones (...). Haremos las cosas exactamente como se han hecho en el pasado: que cuando el nominado esté decidido, el presidente estará ahí fuera" haciendo campaña por él, afirmó McDonough en una entrevista en la cadena NBC News. Además, reveló que Obama se ha reunido en privado con el senador Bernie Sanders, el principal rival de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en las primarias demócratas. "(Obama) Ha visto al senador Sanders, tanto dentro del caucus demócrata del Senado como de forma privada. Y seguiremos haciéndolo. Obviamente, es uno de los principales senadores en nuestro caucus (grupo político del partido demócrata) y seguiremos haciéndolo", afirmó McDonough. Además, Obama se ha reunido en privado en varias ocasiones con Hillary Clinton, la favorita del partido en las encuestas y a la que muchos consideran también la preferida por Obama desde que el vicepresidente Joe Biden decidió no entrar en la contienda, dado que fue su secretaria de Estado.Algunos observadores interpretaron ese mensaje como una advertencia a Sanders, que representa en el Senado a un estado con una buena proporción de propietarios de armas, Vermont, y ha rechazado en algunas ocasiones medidas para un mayor control de las mismas, aunque en los últimos años ha cambiado esa posición. Preguntado al respecto, McDonough dijo que "ha habido movimiento (en la campaña de Sanders) desde que apareció el artículo (de Obama) el jueves, y eso es bueno". "El objetivo es que tengamos leyes sobre armas que respondan a los deseos del pueblo estadounidense, no de los grandes jefes de la NRA (Asociación Nacional del Rifle). Eso es lo que estamos viendo, y cuando tengamos un nominado, tomaremos una decisión (sobre si respaldarlo)", añadió McDonough. EFE