11, Enero, 2016 11, Enero, 2016 5:40 a.m. 5:40 a.m.

CRITICAN A REVISTA ROLLING STONE POR ENTREVISTA DE EL CHAPO GUZMÁN

La revista Rolling Stone, duramente criticada por un desacreditado artículo del 2014 sobre una violación grupal en una fraternidad, está siendo nuevamente cuestionada por haber publicado una entrevista que realizó el actor Sean Penn al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. Penn se reunió con "El Chapo" en la selva central de México en octubre para la entrevista, varios meses después de que el poderoso jefe del cártel de droga de Sinaloa escapó de una cárcel de alta seguridad en julio. Guzmán fue recapturado el viernes y devuelto a prisión.. La entrevista de Penn con el narcotraficante más buscado del mundo fue publicada en internet al día siguiente. La estrella de Hollywood la describió como "la primera entrevista concedida por ' El Chapo' fuera de una sala de interrogatorios". Fuentes en México dijeron que la entrevista ayudó al Gobierno mexicano a recapturar al capo. Considerada por mucho tiempo como la Biblia para los amantes de la música, Rolling Stone también es conocida por su avezado periodismo reflejado en corresponsales como Matt Taibbi, quien dejó en evidencia a los titanes de Wall Street durante la crisis financiera global, y Hunter S. Thompson, el creador del estilo de reportajes gonzo. Rolling Stone enfrenta demandas por el artículo en el que detallaba una violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Virginia. Más tarde, una investigación policial determinó que no existía evidencia de que la supuesta víctima hubiera sido asaltada sexualmente. Un informe de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, encargada por Rolling Stone y publicada el año pasado, mencionó que la revista sufría fallas de edición y reporteo. Rolling Stone se disculpó por las "discrepancias" en el relato luego de que el artículo sobre la fraternidad generó un debate nacional sobre violencia sexual en campus universitarios. En la entrevista con "El Chapo", Penn accedió a las condiciones establecidas por el capo, entre ellas permitirle revisar el artículo antes de su publicación y hacer cambios a los nombres de algunas fuentes y lugares para proteger sus identidades. Una portavoz de Rolling Stone dijo que el co-fundador del medio Jann Wenner no estaba disponible el domingo para hacer comentarios. Andrew Seaman, jefe de la comisión de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales, criticó el hecho que se permitiera a una fuente revisar y aprobar un artículo antes de su publicación. "Es inexcusable que se permita a cualquier fuente tomar control sobre el contenido de la historia. La práctica de preaprobación desacredita toda la historia, ya sea que el sujeto pida o no cambios", escribió en un blog el sábado por la noche. Pero un reportero del Vice News, Danny Gold, dijo en Twitter posteriormente el sábado: "Nunca seré un fan del periodismo de Penn pero yo y cualquier otro periodista habría comprometido mucho más para tener una entrevista con ' El Chapo' ". Marty Baron, director ejecutivo del Washington Post, publicó el domingo en Twitter un enlace a un artículo titulado "Censura o muerte" que abordaba las técnicas de intimidación de miembros del cártel contra periodistas mexicanos, presionándolos para que se autocensuren. "Es un buen momento para recordar lo que sucede a los verdaderos periodistas que cubren a los narcotraficantes mexicanos", declaró Baron. Tomado de: Radio Fórmula