11, Enero, 2016 11, Enero, 2016 7:40 a.m. 7:40 a.m.

KATE DEL CASTILLO ESTÁ 'MUY TRANQUILA' A PESAR DE POLÉMICA

El actor mexicano Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, dijo hoy que su hija está "muy tranquila" y la "apoya a morir" después de que se divulgara que ayudó a Sean Penn a realizar una entrevista al capo Joaquín "el Chapo" Guzmán cuando aún estaba prófugo. En declaraciones al programa de la cadena Televisa Hoy, el actor dijo que en la familia habían "acordado no decir media palabra porque cualquier cosa se puede malinterpretar". Sin embargo, comentó que tanto la familia como su hija, con la que hablan constantemente, "está muy tranquila". "Conozco a mi hija buscando un bien común", afirmó Del Castillo, quien preguntó al periodista si él, como comunicador, no hubiera hecho lo mismo. "Somos una familia unida y la apoyamos a morir", relató. Según el relato de Sean Penn del encuentro con el capo sostenido del 2 al 3 de octubre pasado en una zona selvática de México, publicado el sábado por la revista Rolling Stone, la actriz hizo los contactos con "el Chapo" para concretar la reunión, en la que ella además sirvió de traductora. Y es que ambos empezaron a tener comunicación después de que en 2012 la actriz difundiera una carta en Twitter en la que le pedía que usara su poder para ser "un héroe" y hacer el bien. Antes de que se diera a conocer la entrevista, la cadena Univisión preguntó a Kate del Castillo si estaba involucrada en un proyecto para rodar la cinta autobiográfica del capo a la que había aludido la fiscal mexicana, Arely Gómez, el viernes pasado, cuando fue presentado a la prensa "el Chapo" para trasladarlo a la cárcel. "Cualquier cosa cuando debe ser y como debe ser, no me vuelvas a llamar", respondió tajante, según Univisión. El actor estadounidense tampoco se ha pronunciado sobre el tema, detalla la agencia EFE. Guzmán fue recapturado la mañana del viernes tras un operativo realizado por la Marina mexicana en la localidad de Los Mochis, en su estado natal de Sinaloa, seis meses después de su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano.