FUGITIVO DE OHIO LE ENVÍA 'SELFIE' A LA POLICÍA

A Donald 'Chi' Pugh no le gustó la foto policial que las autoridades publicaron de él en internet. Así que les envío una mejor: una 'selfie' con un mensaje que decía: "Esta foto es mejor, la otra es terrible".El hombre de 45 años es buscado por la policía de Ohio por faltar a su cita en la corte por un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol. La policía dijo que también es una persona investigada en otros casos de vandalismo e incendio.La policía no ha tenido suerte en dar con el paradero del sospechoso, por lo que publicó su foto en Facebook. Tenían su fotografía en el archivo porque Pugh no es un desconocido para las autoridades. Según periódicos locales, otros encuentros del hombre con la policía incluyen cargos por alteración del orden público, allanamiento de morada y violencia doméstica. Esta fue la foto original:Y esta la respuesta de Pugh:El Departamento de Policía publicó la 'selfie' del fugitivo. "Esta foto nos la envío el señor Pugh. Le agradecemos su ayuda, pero apreciaremos mucho si viene a la estación a hablar sobre sus cargos", dice el mensaje de las autoridades. Aún no se conocen detalles sobre el paradero del fugitivo. CNN