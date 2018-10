“EL CHAPO” NO SERÁ CONDENADO A MUERTE EN EE.UU.

El capo Joaquín "El Chapo" Guzmán no puede ser condenado a pena de muerte en EE.UU. si México lo extradita a ese país, ya que la Constitución mexicana prohíbe dicha condena y así está establecido en el tratado de extradición bilateral, dijo hoy a Efe una fuente de la Fiscalía. A los ciudadanos mexicanos que sean requeridos vía extradición no se les puede aplicar la pena de muerte, es una de las condiciones establecidas en el tratado, señaló. El director general de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía, José Manuel Merino, detalló además en entrevista con el diario El Universal divulgada este martes que en la petición de extradición que procede de Texas "EE.UU. se compromete a sólo procesarlo, pero no aplicarle la pena de muerte". Explicó que el trámite que les asegura el respeto de dicha garantía por EE.UU. "se hace mediante una nota diplomática que se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores", en la cual una vez que Guzmán sea entregado en extradición ellos se comprometen a no ejecutar una pena de muerte. Y que el artículo 22 de la Carta Magna prohíbe las penas de muerte, de mutilación, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, entre otras "penas inusitadas". El pasado fin de semana quedaron sentadas las bases para el inicio del proceso de extradición a Estados Unidos después de que la Interpol formalizara las dos órdenes de aprehensión con fines de extradición emitidas contra el líder del cártel de Sinaloa, recapturado el viernes pasado. EFE