EL CHAPO PROMETIÓ CUIDAR A KATE DEL CASTILLO MÁS QUE A SUS OJOS

"Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado", escribió la actriz Kate del Castillo en uno de los mensajes que intercambió con Joaquín "El Chapo" Guzmán , de acuerdo con una publicación del diarioel martes por la noche. La comunicación entre ambos, que duró casi cuatro horas, se dio el pasado 25 de septiembre a través del celular del abogado del capo, Andrés Granados. De acuerdo con el artículo escrito por el periodista Carlos Marín y publicado en el diario Milenio, en la conversación los participantes utilizaron diversos sobrenombres al escribir. Al inicio del diálogo, el capo, identificado con el sobrenombre de Papa:Olvidado, le expresa a la actriz el gusto que le da saludarla personalmente “aunque sea por este medio”. Kate, identificada como M:Olvidado, responde que ella también está contenta de poderle platicar sobre el proyecto de ambos. A las 9:55:16 pm, “El Chapo” le escribe: “Te cuento que no soy tomador pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá sea pronto, vale más esperarnos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos”. Poco más de 15 minutos después, Del Castillo responde: “Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias! ¡y tengo libre el siguiente fin de semana!”. Acto seguido la actriz le dice que tiene una reunión y que debe marcharse pero le recuerda que la siguiente semana está libre y podrían concretar su encuentro. En otra parte del diálogo, cuando Kate del Castillo ya no participa en las conversaciones, el abogado le cuenta al capo que ella se encontraba muy emocionada y sorprendida."La dama está fascinada", asegura el abogado en su conversación con el capo. El abogado le explica también que Kate quiere llevar al actor Sean Penn al encuentro que tendrán por primera vez “El Chapo” y Del Castillo. “Dice que el actor Sean Penn tiene un recatado (sic) muy relevante y quiere comentárselo personalmente. Este actor, como dato curioso, es el más reconocido de EEUU”, señala el intermediario. “El Chapo” contesta: “Que lo traiga la semana que entra para organizar yo bien la venida hasta acá conmigo”. La conversación directa entre Granados y "El Chapo", el abogado le recuerda que Penn protagonizó la película "21 Gramos" en 2003, lo describe como "activista político" y "crítico de la Administración de los Bush". La amplia nota del diario Milenio agrega un diálogo directo entre Kate (que se identifica como M:Guapa) y "El Chapo" (Papa:Guapa), a través de un dispositivo Black Berry que le hacen llegar a la actriz. Según la transcripción, Del Castillo le escribe al capo: "Gracias a ti voy a poder conocerte y no sabes la emoción que siento. He estado tratando de hacer un equipo importante, con gente real, respetada en Hollywood. Quiero que los escuches. Pero independientemente de nuestro proyecto me da mucha ilusión poder verte a los ojos". Más adelante afirma: "Te confieso que me siento protegida por primera vez". Dos días después vuelven ambos a conversar, aunque es un breve intercambio en el que ella le comunica que va saliendo a Los Ángeles. En la conversación siguiente, sostenida el 10 de octubre, ella se identifica como Ermoza y el capo usa el número 1. "No duermo desde que te vi. Estoy emocionada con nuestra historia... es la verdad. Es en lo único que pienso", confiesa Kate. "El Chapo" le devuelve palabras de admiración y le pregunta por "tus socios". Y ella responde: "¡Están emocionados! En espera de lo que siga. ¡Igual que yo!". Trece días más tarde, "El Chapo" le envía el siguiente mensaje a Kate: "Buenos días, feliz cumpleaños te desea quien te aprecia y te quiere: tu amigo". Del Castillo le responde cuatro horas más tarde: "¡Qué buen regalo de cumpleaños! ¡Gracias! Ya nos abrazaremos muy pronto". Al día siguiente vuelven a conversar brevemente. "El Chapo" se refiere a ella como "la mujer más buena y la más inteligente, que admiro mucho" y Kate le responde: "¡gracias! ¡Hola, mi amigo bello!". Luego se cruzan otro número telefónico para mantenerse comunicados desde Estados Unidos. En sucesivas conversaciones siguientes Del Castillo le comenta sobre un abogado de nombre Joshua Dratel, que "aceptó representarte sin cobro, pro bono". Y el último chat, del 9 de noviembre, Ermoza le confiesa a 1: "Mi acompañante me dijo que me tienen bien pinchada (intervenida telefónicamente) y esperan que yo los lleve a ti. No puedo arriesgar ahora, es demasiado peligroso, por más que los dos queremos verte y cumplir con la misión que me encargaste". Por su parte, en entrevista para Noticiero Univision con el presentador Enrique Acevedo, el periodista mexicano Carlos Marín señaló que en las conversaciones se evidencia un “encanto mutuo”. "La señora Castillo parece haber visto en este delincuente, que no solo tiene cargos de narcotraficante sino que su banda tiene en su haber no sé cuántos miles de los muertos, una especie de Robín Hood o un hombre que podría solucionar no sé cuántos problemas. Es como suponer que el cianuro pueda saciar la sed”, señaló el periodista. Marín aseguró que las conversaciones completas contienen expresiones que deben poner a pensar mucho a las autoridades y que, quizás, haya una consecuencia eventualmente judicial, no solo para Sean Penn sino para Kate del Castillo.