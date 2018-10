CAEN VENTAS DE IPHONE

El laberinto de la cadena de suministros de Apple

¿Hay algo de verdad en estos rumores?

Una explicación más sencilla

Supongamos que el dato del descenso en los pedidos a los proveedores es cierto. Que se trata de un ajuste del 30% en la demanda del primer trimestre de este año 2016. Volvamos a las palabras que utilizaba Nikkei: "Se espera que Apple reduzca su producción de losúltimos modelos de iPhones".

En las últimas semanas han proliferado diferentes informes y reportes en los que se aseguraba que Apple había reducido las peticiones de componentes para el iPhone, de donde se deducía que las ventas del terminal insigniaestaban siendo todo lo buenas que cabría esperar. Como consecuencia, diferentes analistas y bancos de inversión han revisado sus previsiones para el stock de Apple a la baja. Si se confirman estos temores y el iPhone no sólo no consigue crecer (y hacerlo a un ritmo mayor que el año pasado) sino que además caen sus ventas, la compañía estaría en problemas. Al menos, en lo que respecta a su acción y a Wall Street.¿Es motivo de preocupación para Apple?El último informe "culpable" dey a la "calle" es uno que se publicó el pasado día 6 de enero en Nikkei . Según esta publicación: En el artículo se menciona a siete proveedores que "probablemente" sufran más este cambio en la producción. Sin embargo,cuando se utilizan este tipo de datos. Tal como dijo Tim Cook durante la conference call del 23 de enero de 2013: Tim Cook era el ejecutivo encargado de las operaciones de Apple antes de convertirse en CEO de Apple, por lo que. Ciertamente, sacar conclusiones precisas de siete proveedores de los más de 200 que tiene Apple ( aquí una lista de los principales 200) es algo arriesgado. Tal como señalan en Appleinsider , el comentario de Cook venía a raíz de un informe de Citi de 2012 en el que se afirmaba que la venta del iPhone 5 no iba como se esperaba. Ese informe fue filtrado a un fondo de inversión de manera inadecuada, hecho por el quede dólares.Intentos de influir a la acción de Apple aparte, hay una serie de hechos que sí podemos dar por ciertos. El primero de todos son las ventas del primer fin de semana que los nuevos iPhone estuvieron a la venta. Como vimos en septiembre , esos tres días, superando el récord de 10 millones de unidades de la generación anterior. La comparativa con el lanzamiento de años anteriores es la siguiente:A pesar de este buen lanzamiento en el que China se encontraba entre los países de la primera oleada por primera vez, en seguida surgieron dudas de que China no estaba abrazando el iPhone como "debería" (sea eso lo que sea según algunos analistas). Tim Cook decidió aplacar esas preguntas con la siguiente intervención (esto es solo un extracto. Por si esto fuera poco, tenemos el guidance que da Apple cada trimestre sobre el siguiente. En el caso de la última conferencia de accionistas, Tim Cook dio, es decir, entre un 1,1% y un 3,8%. Un crecimiento ajustado, pero que hace difícil demostrar la caída de ventas del iPhone 6s en un 30% sabiendo el peso que tiene en su mix de ingresos.Es decir, que la demanda de los iPhone 6s y 6s Plus no es tal como se esperaba. Pero es que Apple no vende sólo esos modelos sino que ahora mismo sigue comercializando otros tres: iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Los tres han recibido a la nueva generación bajando su precio de venta en todo el mundo, 100 dólares en EEUU. ¿Es posible que el mercado se haya volcado más hacia el modelo de la generación anterior gracias a su bajada de precio? Perfectamente. Tanto el iPhone 5s que tengo como los iPhone 6 y 6 Plus son terminales que siguen teniendo un desempeño excelente. Y ahora cuestan menos que antes. Como añadido, el propio Cook informaba hace unos meses que de la base de usuarios de iPhone, tan sólo un 30% había renovado terminal y se encontraba con un iPhone 6 o 6 Plus. Por lo que hay mucho margen para la renovación de terminales. Si esta teoría es cierta, explicaría el descenso de los pedidos a proveedores de componentes para los iPhone 6s. Para confirmarla, la clave estará en observar qué ocurre con el precio medio de venta del iPhone, el cual en el mismo trimestre del año anterior escaló hasta los 687 dólares por unidad. applesfera