EL IPHONE 6S FUE EL TERMINAL MÁS POTENTE DEL 2015

iPhone 6s, más potente que cualquier Android

Cuántas veces no habremos escuchado que los teléfonos de Apple no necesitan procesadores de 8 núcleos ni cantidades ingentes de memoria RAM para funcionar igual o incluso mejor que un Android. O eso de que iOS no necesita tanta maquinaria para moverse a las mil maravillas. Sin embargo, aunque tienen un procesador de “solo” dos núcleos y “solo” 2 GB de RAM, no parece que el iPhone 6s ni el iPhone 6s Plus estén faltos de potencia precisamente. Al menos según AnTuTu, el famoso test que mide el rendimiento de nuestros positivos, que por primera vez, a partir de su versión 6.0, también mide el rendimiento de dispositivos iOS. En su ránking de lossmartphones más potentes de todo 2015, los teléfonos más recientes de la compañía de la manzana se sitúan en primera posición, y además con mucha diferencia.Como se puede comprobar en el gráfico que sigue a continuación, el iPhone 6s (y el 6s Plus) supera por mucho al segundo clasificado –unos 40.000 puntos de diferencia–, el magnífico Huawei Mate 8, que por cierto hemos podido probar en el CES de Las Vegas . Le siguen el Meizu Pro 5, otra bestia parda, y los dos terminales de Samsung más potentes hasta la fecha, el Galaxy Note 5, y el Galaxy S6 edge+. Lógicamente, este tipo de test hay que tomárselos como lo que son, simples pruebas de rendimiento que en ningún momento deberían ser clave para decidirse por uno u otro smartphone. Aunque la diferencia pueda parecer muy grande, a la hora de la verdad, es decir, usando los dispositivos, estos diez teléfonos y muchos otros nos ofrecerán un funcionamiento similar en cualquier tarea. Otra cosa serán las diferencias propiciadas por el software, aspecto en el que el hardware puro y duro poco o nada tiene que ver en cuestiones de rendimiento.