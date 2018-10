14, Enero, 2016 14, Enero, 2016 7:54 a.m. 7:54 a.m.

ALEX, EL INUSUAL HURACÁN QUE SE FORMA EN EL ATLÁNTICO DESPUÉS DE 80 AÑOS

Alex se convirtió este jueves en un huracán en el Atlántico, un inusual fenómeno que no se registraba en enero desde hacía casi 80 años, lo que llevó al archipiélago portugués de las Azores a emitir un alerta, indicaron meteorólogos estadounidenses. Este huracán se ubicaba a 790 km al sur de la isla Faial de las Azores, hacia done se dirigía con vientos sostenidos de 140 km por hora, según el boletín de las 15H00 GMT del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), ubicado en Miami. Alex es el primer huracán que se forma en el Atlántico en enero desde 1938, fuera de la temporada ciclónica, que va de junio a noviembre. Las islas centrales de las Azores, un archipiélago ubicado en el Atlántico oriental, podrían empezar a recibir los fuertes vientos de Alex desde la noche del jueves, señaló el NHC, que también advirtió de inundaciones costeras. La tormenta podría lanzar además copiosas precipitaciones de entre 75 y 125 mm sobre las Azores, que podrían generar "inundaciones y aludes que pongan en peligro la vida", señalaron los meteorólogos. Alex podría perder su "identidad" en 48 horas cuando se fusione con otro fenómeno de baja presión a gran altitud, agregó el NHC. La temporada de huracanes que finalizó en noviembre tuvo una actividad por debajo de lo habitual, producto del fenómeno de El Niño, con once tormentas, de las cuales cuatro llegaron a ser huracanes. AFP