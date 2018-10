SEPARAR LO PERSONAL DE LO PROFESIONAL EN UNA RED SOCIAL

Los perfiles personales tienen un límite de seguidores (5000) y su nombre ya lo indica: son personales. En ellos no viene a cuento hablar de tu tienda, de si das clases, etcétera. Crear un perfil personal y transformarlo en la tarjeta de visita de tu negocio es tentador pero no es práctico. Te expones a que Facebook lo cierre. "Moda Rosa Púrpura" no es un nombre de persona, tal vez tarden un tiempo pero ese día llegará, no te arriesgues a perder tu información (fotos, etcétera) Una página tiene sus ventajas: ¡Cualquiera puede ver su contenido! Sin necesidad de ser tu amigo. Si a éste le interesa tu trabajo y decide apoyarte, lo hará.

Un negocio no debe emplear un perfil personal por:Resumiendo, en los perfiles personales se comparte información personal como fotos con los amigos, momentos de ocio, se habla de ideologías, gustos que quizás no sea necesario que conozcan nuestros clientes, uno se relaja en las formas. Mezclar contenidos familiares con laborales no resulta profesional. La experiencia del usuario será mala o quizás de sorpresa si no existe una amistad real y se corre el riesgo de perder potenciales clientes. No se trata de ser estricto y sólo hablar de nuestro negocio, al revés: las redes están para mostrar el lado social de nuestra empresa y de nuestro equipo. Pero desde un punto de vista cercano pero no personal. Existe una delgada línea roja que se debe respetar por el bien de todos. Y si ya diste el paso y empezaste con un perfil personal y crees que ha llegado la hora de abrir una página, no te preocupes, siempre puedes migrar desde un perfil personal a una fan page. Recuerda, son muchas las ventajas de poseer una página frente a un perfil: acceso a estadísticas, uso de aplicaciones, el llamado 'botón de acción de llamada', muy útil para realizar reservas, pedir cita en una peluquería. PyA