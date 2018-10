LA PROMESA DEL IPHONE EN HORIZONTAL

Unos pasan

Otros quieren sacar provecho

Cuando se presentó el iPhone 6 Plus hace más de un año, una de las características que le diferenciaban de su hermano pequeño fue el renovado modo horizontal: Con él las aplicaciones podrían aprovechar el espacio extra que ofrecía la nueva pantalla para no sólo mostrar más información, si no también dejar a la vista elementos que normalmente permanecen ocultos cuando usamos el teléfono en vertical. Aplicaciones como Mail mostraban una segunda columna, lo que permitía gestionar la bandeja de entrada de entrada a toda velocidad. De esta forma, el iPhone no sólo se acercaba al iPad en tamaño también lo hacía en funcionalidad y de paso se justificaba el salto de 4" a 5,5". Sobre el papel la idea era inmejorable, pero en la realidad no ha terminado de funcionar como se esperaba. Estar limitado al modelo Plus ha hecho que el público potencial se haya visto reducido. Esto ha causado que muchos desarrolladores han decidido priorizar otras características. Esto, a su vez, ha hecho que sea imposible usar el teléfono en modo horizontal de forma continuada. Lo que deja como consecuencia final que menos usuarios quieran usarlo y se reduzca aún más el público que pide que se soporte.Cuando el iPhone 6 Plus salió al mercado todas las aplicaciones de Apple estaban en mayor o menor medida optimizadas para aprovechar la pantalla del móvil en horizontal. Sin embargo, conforme llegaron las actualizaciones (de iOS 8 primero y de iOS 9 después) algunas apps dejaron de estar optimizadas para usar el iPhone en horizontal. El ejemplo más claro lo tenemos en Música, que con su rediseño directamente dejó de funcionar en horizontal. Si a esto le sumamos que apenas ha habido menciones, mejoras o nuevas apps adaptadas este último año es como si Apple se hubiera olvidado de que existe. Y lo mismo ha ocurrido con las apps de los grandes servicios. Facebook, Google, YouTube, Twitter y compañía han pasado olímpicamente de actualizar sus appspara incorporar funciones tan especificas como esta. Puesto que cada vez se preocupan más de abaratar costes intentando desarrollar la misma app para iOS y Android en vez de optimizarlas para cada sistema operativo. Una situación que se repite en el caso de Split View y Picture in Picture, dos de las grandes novedades de iOS 9 En este sentido encontramos un caso curioso en Dropbox, que vive en un "sí pero no" constante con su aplicación: cuenta con la extensión que provee documentos a aplicaciones de terceros pero no permite abrir y guardar, funciona con el iPhone en horizontal pero no está optimizado para el tamaño del Plus y está optimizada para el iPad Pro pero no permite usar Split View o Slide Over.Pese a que muchos han pasado y se han limitado a añadir una simple orientación para usar el iPhone en horizontal, tambien los hay que se lo han tomado enserio y han trabajado sus apps para aprovechar el espacio extra. Incluso los hay que lo han visto como una auténtica oportunidad. Ese es el caso de Omnigroup que se decidió a portar todas sus aplicaciones de productividad ( Omnifocus OmniOutliner ) del iPad al iPhone gracias al espacio extra de la pantalla y la posibilidad de mostrar una interfaz similar.Y no han sido los únicos que han querido acercar sus apps de iPad al iPhone. Panic ha hecho lo mismo recientemente con Transmit Coda dos aplicaciones que son más productivas cuando utilizamos nuestro teléfono tumbado.En el caso de Workflow esta orientación aprovecha el espacio extra para mostrar al mismo tiempo el flujo de trabajo que estamos construyendo y las acciones que podemos añadir (arrastrando elementos de un lado a otro con el dedo).También hay casos como el de Fantastical , que ya contaba con un modo horizontal bastante bueno en el que mostraba una vista semanal de nuestro calendario pero que ahora también enseña una lista con todos los eventos.Aunque tardó más de lo esperado, el trabajo de Tapbots en la interfaz horizontal de Tweetbot es una de las mejores implementaciones que se han hecho: aprovecha el espacio para mostrar una segunda columna donde podemos ver una lista, nuestra actividad o las estadísticas. Hipertextual