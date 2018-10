15, Enero, 2016 15, Enero, 2016 5:04 a.m. 5:04 a.m.

SEAN PENN DECEPCIONADO POR ENTREVISTA CON EL CHAPO

El actor estadounidense Sean Penn aseguró que su entrevista con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que entonces era prófugo de la justicia, "fracasó" ya que no sacó a relucir el debate de fondo sobre la política sobre la guerra contra las drogas, que era su intención. "Mi artículo fracasó. Déjame ser claro. Mi artículo ha fracasado", dijo Penn en una entrevista en el programa "60 minutes" de la CBS que será emitida el domingo y de la que hoy se han difundido algunos extractos. El conocido actor subrayó que su intención era abrir el debate sobre el consumo y tráfico de estupefacientes, así como los efectos de la guerra contra las drogas lanzada por EE.UU. y otros gobiernos. "Vamos a poner todo nuestro esfuerzo -olvidémonos de la culpa-, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra energía, todos nuestros miles de millones de dólares sobre el 'tipo malo', y ¿qué ocurre? Tenemos otra muerte al día siguiente de la misma manera", indicó Penn. En su conversación, publicada en la revista Rolling Stone, el "Chapo" Guzmán recalcó que "el narcotráfico no depende de una sola persona. Depende de mucha gente (...) Si no hubiese consumo, no habría ventas". "Vayamos a lo que queremos de fondo. Todos queremos que este problema de las drogas concluya (...) Somos los consumidores. Estés o no de acuerdo con Sean Penn, existe una complicidad", aseguró. El intérprete, ganador de dos premios Óscar, indicó que da igual si se está "en la derecha moral o la extrema izquierda", el caso es que "muchos de nuestros hijos están tomando drogas". "Y cuánto tiempo hemos pasado en la última semana desde que salió el artículo hablando de esto. ¿Un uno por ciento? Creo (que) eso sería generoso", subrayó Penn. La revista Rolling Stone publicó el pasado fin de semana la entrevista que el actor estadounidense realizó al líder del cártel de Sinaloa a principios de octubre pasado, cuando estaba prófugo. El artículo de Penn fue divulgado poco después de que Guzmán fuese capturado el 8 de enero en la localidad de Los Mochis, en su estado natal de Sinaloa, y recluido en la prisión de la que se escapó por segunda vez hace seis meses. Desde entonces, el actor había mantenido silencio sobre las circunstancias del encuentro con el conocido narcotraficante, en compañía de la actriz mexicana Kate del Castillo. Penn también rechazó que su entrevista con el narcotraficante facilitase su captura por las autoridades mexicanas, como han asegurado algunos funcionarios de México, algo que calificó como un "mito". Indicó, no obstante, que las autoridades mexicanas estaban "claramente muy humilladas por la noción de que alguien le encontrase antes que ellos. No somos más inteligentes que la DEA o la inteligencia mexicana. Teníamos un contacto gracias al que fuimos capaces de conseguir una invitación", dijo. Por último, rechazó que sintiese temor por su vida, al poder haberse convertido en objetivo potencial del cartel de Sinaloa. EFE