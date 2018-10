MISS COLOMBIA Y HARVEY SE REENCONTRARÁN EN TELEVISIÓN

El presentador del pasado Miss Universo, Steve Harvey , y la representante colombiana en ese concurso, Ariadna Gutiérrez , se reunirán por primera vez en un plató de televisión tras la polémica edición del certamen mundial de belleza en la que Harvey se equivocó al anunciar a la ganadora. Bajo el título "Miss Universe: The Truth", se tratará de una edición especial del programa de televisión que presenta Harvey, que el 18 y 19 de enero tendrá como invitadas a Gutiérrez y la filipina Pia Wurtzbach, la candidata que finalmente se hizo con la corona de Miss Universo. La última gala de Miss Universo, celebrada el pasado 20 de diciembre en Las Vegas (EE.UU.), terminó con polémica cuando Harvey anunció por error que la ganadora era Gutiérrez y, a los pocos minutos, tuvo que regresar al escenario para comunicar que había leído mal la tarjeta y que la vencedora era en realidad Wurtzbach. "Esto me ha quitado el sueño muchas noches", afirmó en un comunicado Steve Harvey. "No di ninguna entrevista hasta que pudiera hablar con las dos personas que se vieron más afectadas, Pia y Ariadna. Sin importar lo que haya sido para mí, no puedo imaginar lo que significó para estas dos mujeres. Esto finalmente me da la oportunidad de tener un momento de cierre", añadió. EFE