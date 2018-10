MATTHEW PERRY NO SERÁ PARTE DEL REENCUENTRO DE FRIENDS

Hace solo unos días, la cadena NBC confirmaba el mediático reencuentro como parte de un homenaje al director James Burrows, a realizarse el próximo 21 de febrero. De esa forma, la pantalla chica volvería a ver a los seis amigos que entretuvieron a miles de telespectadores por toda una década. Pero la reunión de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Ross (David Schwimmer) y Chandler (Matthew Perry) tendrá una baja, ya que este último acaba de marginarse de la cita. Según el medio USA Today , Perry no podrá formar parte del homenaje por motivos profesionales, esto es, los ensayos de su obra de teatro The End of Longing. "Los directivos de NBC estaban al tanto de esto antes de hacer el anuncio el miércoles. Matthew podría rodar algo para el tributo. En otras palabras, esta no es la reunión que la gente ha estado esperando", agregó Lisa Kasteler, representante del actor. Sin embargo, la ausencia de una de las estrellas ya había sido advertida por el directivo de la cadena, Robert Greenblatt: "Nos gustaría contar con los seis en una misma habitación al mismo tiempo, pero no estoy seguro de que sea logísticamente posible". El director James Burrows dirigió varios de los capítulos de Friends, además de estar tras otras famosas series como Cheers, Frasier y The Big Bang Theory. LaTercera