17, Enero, 2016 17, Enero, 2016 6:07 a.m. 6:07 a.m.

OPOSICIÓN DESCARTA APOYAR PODERES ESPECIALES PARA MADURO

La oposición venezolana rechazó la necesidad de aprobar un "Decreto de Emergencia Económica" solicitado el viernes por el gobierno, a pesar de estar abierta con el presidente Nicolás Maduro, señaló hoy el diputado William Dávila. En diálogo con Notimex, sostuvo que el decreto de Emergencia presentado por Maduro es "peligrosísimo", ya que profundizará el intervencionismo del Estado que ha causado la actual crisis económica de inflación y escasez que vive Venezuela. "Aquí lo que viene es más inflación, más escasez y más problemas, ese decreto no va a resolver absolutamente nada, sino que por el contrario, lo que va a traer es mayores problemas, ese es un decreto peligrosísimo", recalcó. El legislador añadió que el decreto "prácticamente está dando carta de porte al gobierno para seguir expropiando, confiscando y, sobre todo, en el fondo yo lo que veo es un pequeño corralito" que limitaría el uso de moneda en los bancos. Dávila, diputado por el estado andino de Mérida, señaló que por esta razón la Asamblea Nacional que se juramentó hace una semana, debería rechazar el decreto que fue introducido por Maduro el viernes, cuando presentó su discurso de "Memoria y Cuenta" de gobierno del 2015. "Este es un decreto sumamente peligroso que la Asamblea Nacional tiene que discutir, yo soy del criterio que no debemos caer en esa concha de mango de aprobar un decreto sumamente peligroso", reiteró. Durante su comparecencia ante el Legislativo, Maduro justificó la solicitud de poderes especiales para enfrentar a la "guerra económica" que habría causado la escalada inflacionaria y la escasez de bienes básicos que afecta a la población. Pese a que el decreto deja de especificar las medidas que se toman, el mismo abre paso para que el gobierno puede intervenir en las líneas de producción y distribución de las empresas o tomar medidas de política cambiaria. Maduro, de igual manera, asomó que incrementará el precio de los combustibles, que debido a los fuertes subsidios gubernamentales, en Venezuela tienen los precios más bajos del mundo, lo que genera un alto contrabando hacia los países vecinos. Dávila señaló que "el discurso del presidente tiene lógica para justificar el fracaso de su gestión de gobierno", por lo que Maduro insistió en hablar de una "guerra económica" pero sin mencionar el cuadro de recesión e inflación. "Las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) dicen que la economía decreció en más de un 7.0 por ciento, una inflación anualizada de 140 por ciento y el presidente no se refirió a eso, solo lo mencionó como un producto de la guerra económica", criticó el ex gobernador de Mérida. Recalcó que "el costo político de la crisis lo tiene que asumir el gobierno" por haber implementado un modelo "socialista" basado en los controles y expropiaciones al sector privado terminó destruyendo la capacidad productiva de Venezuela.