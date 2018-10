WHATSAPP YA ES 100% GRATIS PARA TODO EL MUNDO

WhatsApp gratis y sin publicidad, para siempre

Comunicado de WhatsApp

Naturalmente, la gente podría preguntarse cómo planeamos mantener WhatsApp sin cuotas de suscripción y si significa que con el anuncio de hoy vamos a introducir anuncios y publicidad. La respuesta es no. A partir de este año, vamos a probar herramientas que permitan usar WhatsApp para comunicarse con las empresas y organizaciones. Por ejemplo comunicarse con tu banco si una transacción ha sido errónea o con la aerolínea si el vuelo se ha retrasado. Nos comunicamos por mensajes y llamadas y queremos probar nuevas herramientas para hacer WhatsApp más fácil y potente, brindando al mismo tiempo una experiencia sin publicidad de terceros ni spam.

Cuentas profesionales, videollamadas y más seguridad

Lo confirma Jan Koum , el presidente de WhatsApp en la conferencia DLD . WhatsApp gratis para todo el mundo a partir de ya. Atrás queda la suscripción por un par de euros que muchos habían pagado. Una suscripción que iba alargándose y casi siempre que estábamos a punto de pagar, nos ampliaban el periodo de promoción. El primer año de WhatsApp era gratuito. Después, la suscripción de WhatsApp costaba 0,89€ al año. Ahora por fin se hace oficial WhatsApp gratis, eliminando para siempre ese pago casi insignificante que ya no tenía mucho sentido.La compra por parte de Facebook le ha sentado bien a WhatsApp . La filosofía de Facebook consiste en ampliar el número de usuarios disponibles y ese pago no tenía sentido, ahora que tenemos WhatsApp gratis la app más popular de mensajería podrá intentar llegar a muchos más usuarios. “No queremos que la gente piense que sus comunicaciones de repente se cortarán si no pagan” comenta Jan Koum. Y razón tiene. La compañía ha escrito lo siguiente respecto a este anuncio tan importante para la compañía:En definitiva, que no añaden publicidad pero sí añadirán nuevas funciones como la de hablar con negocios , algo que ya está probando Facebook Messenger. La idea es permitir a negocios crear cuentas profesionales para que los usuarios puedan hablar directamente con ellos, se han confirmado Bank of America y American Airlines como interesados, pero habría más de una docena de empresas que ya estarían en la lista para probar estas novedades. Precisamente estas cuentas profesionales serían uno de los puntos clave para monetizar el servicio. El paso de WhatsApp de app de mensajería a plataforma propia con sus 900 millones de usuarios. Jan Koum también ha dejado entrever que se acercan las videollamadas así como también mejorarán la seguridad y el encriptado.Actualmente sigue apareciendo la opción de pagar a un amigo, pero anuncian que durante las próximas semanas y en las siguientes versiones eliminarán estos apartados. Androidelibre