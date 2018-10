DAVID SCHWIMMER DESMIENTE QUE VAYA A PRODUCIRSE UNA REUNIÓN DE 'FRIENDS'

5:48 a.m.

Los fans de 'Friends' tendrán que empezar a asumir que lo de volver a ver a sus personajes favoritos reunidos de nuevo en un evento o programa de televisión es más un deseo que algo que vaya a producirse, al menos por ahora. La semana pasada surgieron rumores sobre una reunión del reparto con motivo del homenaje que la NBC quiere rendirle al realizar James Burrows , en activo desde los años 70 y realizador en series como 'Cheers', 'Will & Grace' o 'Friends', de la que dirigió 15 episodios. Y si bien es cierto que algunos de los protagonistas de la serie acudirán a ese especial, según David Schwimmer es algo bastante alejado de lo que entendemos por una reunión del reparto. "No es una reunión, es un tributo a James Burrows, al que todos amamos y en el que estoy muy emocionado de participar. Como muchos de los que estaremos allí y los actores de algunos de los repartos de las series en las que trabajó, y que tratarán de venir", ha afirmado el actor que dio vida a Ross en 'Friends', buscando quizás que la NBC no utilice el atractivo de volver a reunirle junto a su "hermana" Courteney Cox o su "novia" Jennifer Aniston para desvirtuar el verdadero motivo del evento. "Burrows es un excelente director que ha ayudado a definir la sit-com de este país en los últimos 40 años", afirma Schwimmer. De momento, se ha confirmado que Matthew Perry (que según algunos rumores ha empezado una relación con la recién divorciada Courteney Cox) se ausentará del acto, por lo que la reunión de 'Friends', al menos al completo, tendrá que esperar. fotogramas