REVELAN CÓMO SERÍA EL VERDADERO FINAL DE SEX AND THE CITY

Una de las claves del éxito de la serie 'Sex and the City' es su bien estructurado guión y el pensamiento con el que se veía a las mujeres, pues eran independientes y jamás tuvieron que ser "unas jovencitas" para ser las más atractivas de todas. Sin embargo, el creador de la producción Darren Star, asegura que el final de la serie no debía ser el que todos conocemos: Mr. Big rescatando a Carrie de estar en París sintiéndose miserable y encontrar la felicidad con un hombre. "Personalmente, creo que la serie al final traicionó su argumento, el cual era que las mujeres no tienen por qué encontrar la felicidad en el matrimonio", comentó. "Inicialmente, el show iba a desmarcarse de las típicas comedias románticas que lo habían precedido. Eso es lo que hizo que tantas mujeres se engancharan, pero si no estás para supervisar todo, no vas a tener el final que querías". Al parecer, el final fue una gran traición a Star quien quería que el destino de 'Carrie' fuera algo más que sólo terminar con el hombre que tanto daño le hacía pero amaba.