20, Enero, 2016 20, Enero, 2016 1:31 a.m. 1:31 a.m.

ASESINAN AL JEFE DE PRENSA DEL GOBIERNO DE CARACAS

El jefe de prensa de Gobierno del Distrito Capital fue asesinado la madrugada del miércoles en el oeste de Caracas por presuntas bandas criminales, anunciaron las autoridades. El periodista oficialista Ricardo Durán, que se desempeñaba como jefe de prensa del Gobierno del Distrito Capital, fue asesinado al llegar a su residencia en la barriada popular de Caricuao, al oeste de la ciudad, indicó en su cuenta de Twitter el ministro de Comunicación, Luis José Marcano. Los organismos de seguridad se trasladaron al lugar para iniciar las averiguaciones, dijo Marcano sin ofrecer más detalles. "Vamos a esperar los resultados de la investigación como corresponde, el Estado hará justicia con esta tragedia", agregó. Al lamentar la muerte de Durán, que fue jefe de prensa de la Asamblea Nacional y periodista de la estatal Venezolana de Televisión, el ex congresista oficialista Freddy Bernal dijo en su cuenta de Twitter que el profesional fue asesinado por "bandas criminales". El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Daniel Aponte, declaró a Venezolana de Televisión que los autores del asesinato de Durán "no le quitaron absolutamente nada, ni su cartera, teléfono, porte de arma, ni mucho menos su vehículo". Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que según estimaciones de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia cerró el 2015 en 90 por cada 100.000 habitantes, pero que de acuerdo con los registros oficiales está en 39 por cada 100.000 habitantes. 20 minutos