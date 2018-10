20, Enero, 2016 20, Enero, 2016 4:33 a.m. 4:33 a.m.

DEMI LOVATO CONFESÓ QUE DISNEY LE PIDIÓ SE ARREGLARA UNA PARTE DE SU CUERPO

Por primera vez la protagonista de la portada de la revista Allure, Demi Lovato, cantante y actriz además de lucir radiante dentro de las páginas de la publicación, la intérprete de 23 años habló sobre sus días como chica Disney, las batallas que ha librado con sus inseguridades y de cómo logró sentirse más confortable que nunca en su propia piel. Lovato, quien en 2010 recibió tratamiento para combatir sus problemas emocionales y desórdenes alimenticios, confesó que desde que inició su carrera en Disney fue juzgada por su apariencia. ''Firmé con Disney Channel cuando llegué a Camp Rock y tenía un espacio entre mis dos dientes delanteros. Ellos me dijeron: ‘¿Estarías dispuesta a arreglarlo?’. Hoy en día desearía no haberlo hecho, porque mi espacio era realmente lindo”, comentó la cantante. Algunos años después, la novia de Wilmer Valderrama está más segura que nunca y se ha convertido en una vocera en contra de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Demi actualmente está en su mejor momento y ni las personas que se encuentran descontenta con ella podrán opacar el éxito de su quinto álbum Confident y el inicio de su gira Future Now Tour, que arranca este verano. EOnline