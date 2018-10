'TERMINATOR: GÉNESIS' NO TENDRÁ SECUELA

Es oficial: la franquicia de Terminator se toma un descanso. Disney no es el único estudio que ha movido fechas de estreno ( 'Star Wars VIII' se retrasa 7 meses), Paramount Pictures también ha actualizado su calendario: desaparece la secuela de 'Terminator: Génesis' , prevista para el 19 de mayo de 2017, día que ahora está reservado para la película basada en 'Los vigilantes de la playa' ('Baywatch'). Al igual que Disney, Paramount no ha realizado ningún tipo de declaración al respecto pero en este caso no hay que especular mucho ya que hace unos meses una directiva de Skydance (filial de Paramount) confirmó el rumor de que iban a tomar con calma la producción de la siguiente entrega de 'Terminator'. "No diría que está parada, la estamos reajustando", dijo la ejecutiva Dana Goldberg tras revelar que el rodaje de 'Terminator 6', previsto para este año , había sido cancelado para poder evaluar la respuesta del público y corregir lo que falló en la anterior. Dirigida por Alan Tayor y protagonizada una vez más por Arnold Schwarzenegger, 'Terminator Génesis' costó unos 150 millones de dólares y sólo recaudó 89 en Estados Unidos; sin embargo, cosechó 350 en el resto del mundo. blogdecine