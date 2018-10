21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 6:47 a.m. 6:47 a.m.

HONDURAS REGISTRA 600 CASOS DE ZICA

Honduras acumula 609 casos de personas infectadas con el virus del zika desde el pasado 16 de diciembre, cuando se confirmó el primer caso en el país, informó hoy la ministra hondureña de Salud, Yolani Batres. El país centroamericano contabiliza solo este año 558 casos de infecciones por este virus, que se suman a los 51 registrados los últimos quince días de diciembre pasado, indicó Batres a los periodistas. Agregó que es posible que haya más casos de zika en el país centroamericano, porque muchas personas no asisten a los centros de salud para tratarse. Batres le recomendó a la población que evite automedicarse y que asista a un centro médico cuando sienta los síntomas de la enfermedad. Honduras está en "una permanente alerta" ante el aumento de personas afectadas por zika, indicó la funcionaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus podría incrementar la posibilidad de microcefalia, así como el síndrome de Guillain Barré y otras manifestaciones autoinmunes, señaló. Las autoridades sanitarias han extremado las medidas de prevención e incluso recomiendan a mujeres que eviten los embarazos ante la sospecha de un posible vínculo de casos de microcefalia con el zika. "No salir embarazadas, abstenerse, esperar, no estamos hablando de algo permanente, solamente durante está ocurriendo una epidemia; uno puede hacer una recomendación general, lo cual es ético", indicó a periodistas el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco Tulio Medina. El médico pidió a todas las embarazadas que prevengan las picaduras de mosquitos, especialmente la del Aedes Aegypti, transmisor del dengue, chikunguña y el zika. El virus, que puede causar fiebre, ojos rojos sin secreción y sin picazón, erupción cutánea y en menor frecuencia dolor muscular y articular, se identificó por primera vez en 1947 en los bosques de Zika en Uganda (África) y fue detectado en América Latina en 2014 por las autoridades de Chile, que confirmaron el primer caso en la isla de Pascua. END