ESTAS SON ALGUNAS PROPIEDADES DE EL CHAPO "GUZMÁN" QUE HAN SIDO DECOMISADAS:

51 vehículos

23 inmuebles

4 ranchos

11 avionetas

3 relojes

4 objetos

32 equipos de comunicación

Un celular

Una pista para el aterrizaje

Dos motores destinados a aeronaves

Un circuito cerrado

Dos fuselajes

Si es difícil saber cuánto dinero tiene, más complicado es incluso saber cuánto le ha sido requisado por las autoridades. Pero según la información publicada por el diario mexicano Excélsior el golpe asestado a las finanzas del capo no debieron preocuparle demasiado. Según esta publicación, entre 2008 y 2011, las autoridades mexicanas consiguieron tomar poco más de 41.5 millones de dólares en dos viviendas en Tijuana (Baja California) y Culiacán (Sinaoloa) que pertenecían al narcotraficante. Esta suma representaría una mínima cantidad con la fortuna que se calcula que ha acumulado el líder del cártel de Sinaloa. Pese a que no hay cifras confirmadas, la cantidad más repetida es la que publicó la prestigiosa revista Forbes, que entre 2009 y 2011 lo situó entre los más acaudalados con una. A la cifra inicialmente asegurada, hay que añadir cerca de 150,000 dólares que, según Excélsior, sey tras el operativo de la recaptura. En total, en ocho años unos 41.6 millones de dólares. La investigación del diario reveló que desde el 22 de febrero del 2014 hasta ahora la fiscalía (Procuraduría General de la República) ha conseguido asegurar 137 bienes, excluyendo las armas. Estas propiedades, siempre según el diario, se distribuyen de la siguiente manera:Joaquín “El Chapo” Guzmán consiguió gracias a su riqueza, amasada por el control que mantiene del narcotráfico a Estados Unidos, poder escapar de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano en la que estaba recluido. Según declaró la propia fiscalía mexicana en la investigación para determinar cómo había conseguido volver a escaparse, Guzmán pagó “ una cantidad muy fuerte de dinero ”. Sin embargo, las autoridades reconocieron su imposibilidad de conocer “la cantidad exacta”. Durante el operativo en Los Mochis que acabó finalmente devolviendo al capo tras las rejas de la cárcel, las autoridades pudieron también retirar ocho armas, municiones, un tubo lanzacohetes y cuatro vehículos, entre ellos dos blindados. Además, uno de los rifles pertenecía al operativo secreto que montó Estados Unidos conocido como "Rápido y Furioso". Además, México pocos días después de caer en manos de los agentes de La Marina , las autoridades anunciaron un decomiso de 27 aves, 21 de ellas exóticas como guacamayas, cacatúas y pavos reales. Todas fueron encontradas en el rancho Los Ciruelos, situado en Culiacán. El gusto por los animales exóticos por parte del traficante no es nuevo. En 1993 –y según reportes de prensa citados por AFP- en 1993, cuando cayó por primera vez, las autoridades quedaron asombradas al encontrar un zoológico en una de sus propiedades. En él encontraron ni más ni menos que osos, pumas, jaguares, caballos árabes, tigres, leones, ciervos, renos, borregos, avestruces, llamas y pavos reales. UNIVISION