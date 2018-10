ADVERTENCIA PARA LAS EMBARAZADAS CON EL ZIKA

Algunos gobiernos de países latinoamericanos están pidiendo a las mujeres que eviten el embarazo. El primero en hacerlo fue Colombia y ahora se suman El Salvador y Honduras. Los tres países están en la lista elaborada por las autoridades estadounidenses de los 14 países del Caribe y América Latina a los que no deberían viajar las embarazadas para evitar contraer el virus Zika y poner en riesgo a sus bebés. En América Latina y el Caribe, a las parejas se les sugiere postergar por ahora, el sueño de ser padres. Por temor a las complicaciones del virus Zika , el 18 de enero de 2016 los funcionarios de salud pública de Colombia aconsejaron a las mujeres que eviten el embarazo hasta el mes de julio y ahora se suman El Salvador con la misma advertencia -donde sugieren esperar 2 años- y Honduras (foto arriba) cuya recomendación se extiende por esta temporada. El vice-ministro de Salud Pública de El Salvador, Eduardo Espinoza dijo que las mujeres que ya están embarazadas deben permanecer cubiertas al aire libre para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos , y que los uniformes escolares deben consistir en pantalones y no en faldas. El funcionario reveló que en lo que va de 2016, se registraron 1,561 casos de Zika. Por su parte, funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recomendaron a las mujeres que no queden embarazadas en esta estación del año. Hay 600 personas infectadas con el virus Zika en ese país, informó el 21 de enero la ministra de Salud, Yolani Batres.El virus ya llegó a EE.UU . Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los departamentos de salud estatales confirmaron diagnósticos de Zika en Illinois y Nueva Jersey. Junto con los de Hawaii, Texas y Florida, ya sumarían cerca de una docena de casos hasta el 21 de enero, todos importados, es decir, de personas que contrajeron el virus fuera del país. El Zika es un virus que se transmite por la picadura del mosquitoAedes aegypti, el mismo que puede portar el virus del dengue o del chikungunya. Los CDC indican que una de cada 5 personas que se infecta con Zika, se enferma. No hay vacuna ni medicina para prevenirlo, y la única forma de ponerse a salvo es evitando la picadura del mosquito. El virus Zika puede generar síntomas graves y causaría microcefalia, una condición por la cual los bebés nacen con cabezas más pequeñas y que está relacionada con problemas en el crecimiento y el desarrollo. http://salud.univision.com/