WHATSAPP EMPEZARÁ A DAR TUS DATOS A FACEBOOK

Muchos se lo temieron cuando Facebook hizo su movimiento: que la compra de WhatsApp fuese para hacerse con todos los datos que la aplicación de mensajería tiene de los usuarios. Al principio no se cumplió, WhatsApp se quedó tal y como está, aunque todo esto cambiará con una actualización que está cerca. ¿Se acuerdan de esa función de cifrado de extremo a extremo que WhatsApp mantiene en secreto, siendo necesario el activarlo con un dispositivo rooteado?. No es lo único que WhatsApp se guarda entre sus líneas de código, porque Javier Santos, la persona que lo descubrió, ha descubierto nuevos mensajes un tanto inquietantes. Como se puede ver en las capturas que dejamos justo debajo, hay un mensaje que aparece marcado por defecto en la nueva versión, y que anuncia lo siguiente: WhatsApp anuncia que comenzará a usar nuestros datos para mejorar nuestra experiencia de Facebook, sin más, junto a una futura actualización de los términos y condiciones de uso. El mensaje no especifica qué datos se usarán para “mejorar nuestra experiencia en Facebook”, a falta de ver si esto viene especificado en los futuros términos de uso. Androidelibre