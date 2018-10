ALPHABET VALDRÍA MÁS QUE APPLE

2:22 a.m.

Desde finales de 2001, Apple se ha consolidado como la compañía más valorada, basada en su capitalización del mercado. Hoy, a pesar de no pasar por su mejor momento, se mantiene en la cima con una valoración de USD $535 mil millones.

Pero, de acuerdo a PhoneArena, si agregamos factores como deuda y sustracción de efectivo, se obtiene un valor más preciso del negocio. Con esos elementos, el valor de Apple es de USD $393 mil millones, algo alejado de su valor de mercado. Y no sólo eso, sino que ya no sería la empresa número uno, ya que Alphabet tendría un valor de USD $420 mil millones, superando a la ya no tan inalcanzable Apple.

Lo que podría resultar alarmante, y quizás hasta amarillista, es que algunos analistas de Wall Street, entre los que se encuentra Adnaan Ahmad, estiman que Apple sufrirá un camino muy parecido al que vivieron en años recientes Nokia y BlackBerry. Ahmad justifica:

"Mirando a la historia, cuando una compañía empieza a encarar un signo de interrogación en su crecimiento, no augura nada bueno para Apple durante los próximos dos años, a menos que presente una nueva e importante categoría de productos."

Cuesta trabajo pensar que Apple sufra una caída como la que pasaron las compañías antes mencionadas. Pero ya han estado ahí, y su fundador ya no está en esta ocasión para rescatarlos de nuevo. Lo único que queda, es esperar y analizar lo que nos depara la industria tecnológica. Sorpréndenos Apple.

FW