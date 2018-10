25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 3:48 a.m. 3:48 a.m.

KOURTNEY KARDASHIAN Y SCOTT DISICK CONSIGUEN “LLEVARSE BIEN” POR SUS HIJOS

Aunque Kourtney Kardashian y su expareja Scott Disick no se han reconciliado desde que ella decidió concluir su relación el pasado verano harta del estilo de vida repleto de fiestas de él, ahora han conseguido aparcar sus diferencias para intentar mantener un contacto regular y cordial por el bien de sus hijos, Mason (6), Penelope (3) y Reign (1). "Los niños están muy bien y Scott y yo tenemos un buen sistema, así que creo que hemos conseguido establecer una buena rutina. Lo más importante es que los niños tienen estabilidad y que Scott y yo nos llevamos bien por su bien", explicó Kourtney a la revista Closer. Por el momento a la estrella televisiva no le interesa rehacer su vida sentimental a pesar de los rumores que recientemente la relacionaron con el joven Justin Bieber. "Ahora mismo soy muy feliz estando soltera. Mis hermanas siguen intentando emparejarme, pero yo disfruto estando a mi aire mientras decido qué quiero hacer", añadió. El poco tiempo libre que le deja su trabajo y su papel de madre le gusta invertirlo en cuidarse haciendo deporte junto a su hermana Khloé. "He estado entrenando con Khloé. Es mi compañera de gimnasio y me mantiene a raya. Yo la llamo la señora Motivación porque, incluso cuando estoy cansada porque he pasado la noche en vela por culpa de uno de los niños, ella consigue hacer que mueva el trasero y vaya al gimnasio. Es mi inspiración en materia deportiva" Bang Showbiz