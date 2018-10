25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 5:09 a.m. 5:09 a.m.

DIRECTORA DE LA OPS INFORMARÁ SOBRE EL BROTE DEL VIRUS DEL ZIKA

None

La directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, informará esta semana al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunido en Ginebra, sobre el brote del virus del Zika que asola a Latinoamérica. Así lo anunció hoy la directora general de la OMS, Margaret Chan, durante su discurso en la sesión inaugural de la 138 edición del Consejo Ejecutivo de la OMS. Chan se dijo "muy preocupada" por el brote de esta enfermedad y por la sospecha de que su contagio pueda llevar a "síndromes neurológicos", sin dar más detalles al respecto. La directora general se limitó a "agradecer" a los países donde han surgido brotes por informar públicamente y haber notificado con prontitud a la OMS, y anunció la comparecencia de Etienne. La OMS ha contabilizado hasta hora la presencia del virus en una veintena de países, con brotes de tamaño considerable en Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá y Cabo Verde. El país más afectado por el virus del Zika es Brasil, que ha identificado unos 3,900 casos de microcefalia y 49 muertes de bebés con malformaciones congénitas, de las cuales en 5 se ha podido comprobar la relación con el la enfermedad. Otro bebé brasileño que tiene malformaciones pero que no ha muerto también ha dado positivo al virus. Por ahora la OMS no quiere comentar sobre la relación entre el contagio con el virus y las malformaciones en bebés argumentando que aún no hay datos concluyentes al respecto. El virus del Zika es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que también transmite el dengue y la chikungunya. END