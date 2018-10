LOS ANIMALES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO

En tu propia casa

MOSQUITOS

SER HUMANO

LAS SERPIENTES

LOS PERROS

Otros animales

¿En qué animal pensarías si tuvieras que elegir al más peligroso de todos? Probablemente estés imaginando algo con muchos dientes y muy rápido. O puede que te decantes por algo más sorprendente, como los hipopótamos. ¿Un animal venenoso como una araña, tal vez? Bueno, si tenemos en cuenta las muertes causadas, te sorprenderá saber que al menos 3 de los animales más peligrosos conviven en casa. Y hablando de letalidad, os podemos asegurar que son increíblemente más peligrosos que la peor de nuestras pesadillas. ¿Quieres saber cuáles son los animales que más muertes causan al año?Tal y como contaba recientemente Bill Gates en su blog, el animal más letal para el ser humano en la actualidad es, con diferencia, el mosquito. Este insecto causa más muertes al año que la suma del resto de animales considerados en la lista, según fuentes de la OMS y otros organismos de salud. El segundo, tristemente, es una especie conocida como Homo sapiens. Tal vez a nadie le sorprenda, pero sí. El ser humano es el segundo mayor causante de muertes de ser humano del mundo. Y también le lleva ventaja al resto de animales. El tercer animal no es otro que la serpiente, con un margen mucho menor, pero muy grande, aunque estas no viven en casa normalmente. Los perros tampoco se quedan cortos, siendo una de las principales causas letales para el hombre. De estas cuatro especies, tres viven comúnmente en nuestras casa. Pero no son los únicos.Los mosquitos, tal y como señalan las fuentes, siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Se estiman unas 725.000 muertes al año debido a las enfermedades que transmiten. Entre ellas está la malaria, el dengue, la fiebre amarilla o, ahora, el Zika y el chikungunya, entre otras. Si esto no hace que pienses en él como el animal más peligroso del mundo, ahora piensa en el sufrimiento que causan las enfermedades que transmite, además de las secuelas que deja a los supervivientes. Y todo a través de un pequeño insecto que pasa desapercibido. Las 2.500 especies de mosquitos conocidas se extienden por todo el globo. A excepción de la Antártida, no hay un solo sitio en el que no se haya visto esta especie rondar. Tantas víctimas, tanto dolor y tantas pérdidas causan al año que existen campañas exclusivas para alertar de su peligrosidad. El propio Bill Gates ha alentado una investigación en contra de la malaria y otras enfermedades a través de la fundación homónima. Si este no te parece uno de los animales más peligrosos del mundo es que no estás siendo consciente de lo que es capaz de hacer.Nuestra propia especie es el segundo agente causante de muertes de sus hermanos, con una cifra estimada de 475.000 muertes al año. Las causas principales, activas, son las guerras así como las agresiones deliberadas. Algún día aprenderemos la lección y dejaremos de hacernos daño. Mientras tanto, seguiremos en la lista de animales más peligrosos del mundo.En realidad estos animales son difíciles de encontrar en casa o ambientes urbanos. Aunque son cosmopolitas y se sienten atraídos por la presencia de roedores (que sí se relacionan con los humanos), a las serpientes no les gusta vivir cerca de nuestra especie. No obstante, las especies más letales de serpientes suelen ser las pequeñas serpientes venenosas. Entre los animales más peligrosos de el mundo se encuentra la víbora de escamas aserradas (serpientes del género Echis), la mayor causante de muertes al año. Los mordiscos venenosos, tal y como explicábamos, son los principales causantes. Especialmente si no se trata con el antídoto, como ocurre en la mayoría de los casos debido a dónde ocurren los encuentros, que suelen ser por sorpresa y sin querer. Con todo ello, la cifra de muertes al año no supera los 50.000, lo que está bastante por debajo de las dos anteriores.Los perros, además de considerarse como "el mejor amigo del hombre", también se encuentran entre una de las principales causas de muerte del mundo. No solo por las agresiones, que son más raras, sino más bien por la rabia que pueden transmitir. Aunque esta enfermedad se considera erradicada en casi toda Europa y en gran parte de Estados Unidos, todavía es tristemente frecuente en otros países de África, por ejemplo. Se estima que hasta 25.000 personas mueren al año debido a perros en el mundo, lo que los coloca no solo dentro de nuestras casas, sino también en la lista de animales más peligrosos del globo.A partir de los perros, el gap se hace mayor, y los "competidores" por ser los animales más peligrosos del mundo ya no lo tienen fácil. Eso no quita que en lo que resta de la lista no se encuentren animales con los que convivimos. Así, la mosca Tse-tse, o las chinches son los transmisores de enfermedades como la tripanosomiasis (enfermedad del sueño) o la temida enfermedad de Chagas. La esquistosomiasis es producida por otro parásito bastante letal, trasmitido por aguas infestadas y, sí, por caracoles . Cada una de estas enfermedades, y los animales que las transmiten, acaban con casi 10.000 personas al año. Incluso los nemátodos y los cestodos (gusanos estomacales y tenias) son más peligrosos, en muertes totales, que la mayoría de los animales que nos podamos imaginar. Así, con sus más de 2.000 muertes al año superan por casi el doble a las 1.000 víctimas de los cocodrilos. Los hipopótamos siguen en estas cifras con unas 500 muertes, que tampoco es nada despreciable. El resto de animales, como los elefantes, leones, lobos o incluso tiburones ya son bastante más humildes, por mucho que a algunos nos sigan pareciendo como los animales más peligrosos del mundo.