25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 7:15 a.m. 7:15 a.m.

EGIPTO AUTORIZA EL TURISMO SANITARIO PARA TRATAR LA HEPATITIS C

El Gobierno egipcio ha hecho público en una nota oficial a través de su Embajada en Madrid que los españoles enfermos de hepatitis C pueden viajar a El Cairo para tratar la enfermedad de forma privada. De este modo lo ha comunicado la Embajada a la empresa Sanantur, primera agencia española de viajes especializada en turismo sanitario. ‘Un paciente extranjero puede acudir libremente a los centros médicos, hospitalarios o farmacéuticos privados que ofrecen este tipo de tratamiento’, afirma la nota de la Embajada. Tras la autorización del gobierno egipcio, Sanantur ultima detalles para que el primer grupo de españoles parta hacia Egipto en las próximas semanas. Para tratar al colectivo español que padece esta enfermedad, Sanantur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologiìa y Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de enfermos de este virus. Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir tratamiento en Egipto durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según las necesidades que presente cada caso. En España el coste del tratamiento es de aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad Social, no se aplica en todos los casos ya que existe lista de espera. En España se calcula que el número de infectados supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus. http://www.expreso.info/