PERITOS INVESTIGAN SALUD DE EXPRESIDENTE FLORES

Peritos forenses del estatal Instituto de Medicina Legal investigaron el martes estado de salud del expresidente salvadoreño Francisco Flores que permanece en estado de coma en un hospital privado de la capital tras sufrir un derrame cerebral cuando se encontraba en arresto domiciliario. Los médicos cumplieron así una orden del Juzgado Quinto de Sentencia que lleva el juicio contra el exmandatario de 56 años, quien está siendo procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. El tribunal también solicitó al director del hospital donde está internado que notifique sobre el padecimiento del expresidente (1999-2004) y el tratamiento al que está siendo sometido. "Su estado es crítico, es grave, pero por lo menos se tiene la ventaja que no ha empeorado, eso es lo que han dicho los médicos", dijo a periodistas la abogada defensora Yanira Ticas. Agregó que "se le han hecho dos intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Definitivamente hay un problema grave que va a tener secuelas, pero aún no se sabe cuáles serán las secuelas que va a tener". El abogado Edgar Morales Joya explicó que los médicos hicieron un cateterismo para evacuarle un coágulo que le obstaculizaba una arteria y otra operación quirúrgica para retirarle un fragmento del cráneo para darle más espacio al cerebro y así lograr que este se desinflame. Entretanto seguidores, amigos y familiares del expresidente salvadoreño Francisco Flores siguen llegando a las proximidades del hospital donde montaron un pequeño altar improvisado con velas, flores y mensajes pidiendo por la salud de Flores. El expresidente sufrió el domingo un derrame cerebral a consecuencia de un coágulo y fue trasladado de emergencia al hospital, donde fue operado para desbloquear la arteria obstruida y cayó en coma. El expresidente estaba en arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por el desvío de más de 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001 que nunca llegaron a las manos de las víctimas. Entre los amigos del exmandatario que se sumaron a la vigilia hay diputados y dirigentes del partido que defienden su inocencia. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Jorge Velado, afirmó que a Flores "lo han encarcelado cuando no hay pruebas suficientes". Afirmó que el exmandatario no se quedó con el dinero que donó Taiwán y dijo que habría que investigar a quienes recibieron esos fondos. "Francisco Flores lo único que hizo fue trasladar los fondos para que llegaran al partido y por lo tanto si hay que preguntarle a alguien es a quienes recibieron los fondos para la campaña (presidencial) de 2004 y no culpar a quien sólo fue un emisario", manifestó el líder partidario. AP