¡ADIÓS A LOS KILOS DE MÁS! DE KIM KARDASHIAN WEST!

Bien dicen que eres lo que comes y Kim Kardashian acaba de comprobarlo. Enfocada en bajar los 27 kilos que le dejó su segundo embarazo, la socialité comparte su “secreto” para volver a su peso ideal. Para cumplir su objetivo, la empresaria tiene un As bajo la manga, la dieta Atkins, con la que ha estado bajando 2 libras a la semanas (casi un 1 kilo). La esposa de Kanye West ha encontrado en este régimen alimenticio su mejor aliado para recuperar su curvilínea figura.

La empresaria ha puesto en manos de la nutrióloga Colette Heimowitz el control de su silueta, que con la ingesta de verduras, frutas bajas en azúcares y grasas nutritivas como las del yogurt griego, frutos secos, aceite de oliva y pequeñas porciones de queso promete regresar todo a su sitio. “Con Atkins se puede comer más calorías de lo que se podría con una típica dieta baja en calorías y perder más peso”, declaró a Extra Heimowitz, Vicepresidenta de Educación en Nutrición y Ciencia de Atkins, quien también asesoró a Kim después de su primer embarazo.

Pero el programa que ofrecer Atkins no sólo está basado en la alimentación, como en cualquier régimen, se complemente con ejercicio, lo que se ha convertido en un gran reto para Kim. Si bien cuando bajó de peso, luego del nacimiento de North, el panorama para la socialité era un poco más sencillo, ahora que tiene en casa dos bebés las cosas se complican.

A través de su cuenta de Twitter, Kim se desahoga, pues entre su lucha para bajar de peso y su papel de mamá está agotada: “Por favor motívenme para hacer ejercicio hoy. Estoy tan cansada y mi entrenador estará aquí en 10 minutos”, escribió el pasado 21 de enero la estrella de Keepping Up With The Kardashian.

Aunque no ha sido nada fácil deshacerse de su figura post-mamá, Kim está motivada y cada que sube a la báscula se convence de que este método está surtiendo efecto en su cuerpo: “¡Estoy muy emocionada! Bajé 30 libras (13 kilos), pero vamos por 40. Estoy muy enfocada”, escribió la semana pasada la socialité en Twitter.

