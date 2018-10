RAPERO ASEGURA QUE LA TIERRA ES PLANA

None

El rapero Bobby Ray Simmons, mejor conocido como B.o.B, ha recurrido a Twitter para insistir que el mundo es plano. El hombre detrás de grandes éxitos como Nothin 'on You y Airplanes ha publicado una serie de tuits y fotografías en los que les dice a sus 2,3 millones de seguidores: "Yo tampoco quería creerlo"."No importa si estás a una gran altura... el horizonte siempre está al nivel del ojo... lo siento, cadetes... yo tampoco quería creerlo", escribió el rapero B.o.B. B.o.B expuso que si el mundo de hecho fuera redondo, sería evidente cuando se ve al horizonte. Dice que las ciudades en la distancia no serían visibles ya que serían ocultadas por la curvatura de la Tierra. "Las ciudades en el fondo están aproximadamente a 26 kilómetros de distancia... ¿dónde está la curva? por favor explíquenlo", dijo. CNN EN ESPAÑOL