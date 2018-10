28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 1:32 a.m. 1:32 a.m.

SUECIA EXPULSARÁ DE SU TERRITORIO A MILES DE REFUGIADOS

Suecia expulsará de su territorio a decenas de miles de refugiados, hasta 80,000, cuyo pedido de asilo haya sido rechazado, anunció el gobierno, mientras la Unión Europea busca soluciones a la grave crisis de la migración. "Se trata de 60,000 personas, pero esto puede subir hasta 80,000", indicó el ministro sueco del Interior, Anders Ygeman, al diario financiero Dagens Industri (DI) y a la televisión pública SVT. El gobierno pidió a la policía y a la Oficina de Migraciones que organicen las expulsiones, que se concretarán a lo largo de varios años. Más de un millón de migrantes, entre ellos un gran número de sirios, llegaron a Europa en 2015, provocando la crisis migratoria más grave del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Este jueves, 24 migrantes, entre ellos nueve niños, se ahogaron en un nuevo naufragio frente a las costas de la isla griega de Samos. Esta nueva tragedia tiene lugar al día siguiente de que las autoridades de la Unión Europea acusaran a Grecia, principal puerta de entrada de los refugiados, de no proteger lo suficiente sus fronteras. A pesar del invierno, que hace más difícil y peligrosa la navegación, miles de refugiados siguen llegando cotidianamente al continente europeo. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Grecia recibió en enero unos 47,000 migrantes, de los cuales el 92%, mayoritariamente sirios, iraquíes y afganos, pueden acceder al asilo. Debido a la falta de una coordinación eficaz a escala europea para regular la llegada de refugiados, algunos Estados de la UE construyen muros o vallas para frenar la circulación entre los países o restringen el derecho de estancia. Suecia, que en noviembre pasado restableció el control en las fronteras y recibe diez veces menos refugiados que antes, busca sacarse de encima a las personas a las cuales se les rechazó la solicitud de asilo y no tienen derecho a permanecer en su territorio. Las expulsiones se efectúan habitualmente en vuelos comerciales pero, visto el actual número de migrantes, Ygeman apuntó que se utilizarán "más aviones chárter", fletados especialmente para las devoluciones. En 2015, 163,000 refugiados presentaron una solicitud de asilo en Suecia, el equivalente a 1.3 millones de personas para un país de 80 millones de habitantes como Alemania, que recibió, por su parte, 1,1 millones de refugiados en el mismo período. El gobierno sueco anunció la medida dos días después del asesinato de una educadora por parte de un adolescente extranjero de 15 años en un centro de menores de Molndal, cerca de Gotemburgo (sudoeste). El drama puso en evidencia además la sobrepoblación de las estructuras de acogida y el peso insoportable asumido por algunas comunas suecas, por lo cual el gobierno decidió obligar a las ciudades recalcitrantes a recibir a refugiados. El miércoles, la Unión Europea acusó a Grecia de "haber descuidado gravemente sus obligaciones" en la vigilancia de sus fronteras. La UE exigió a Grecia que tome medidas drásticas en un plazo de tres meses so pena de quedar excluida del espacio Schengen. Eso significa el restablecimiento de los controles fronterizos en Macedonia. El gobierno griego rechazó enérgicamente la acusación. "La táctica de pasarse la responsabilidad no constituye una gestión eficaz de un problema de dimensión histórica, que reclama una acción común", dijo el gobierno griego. END