ZIKA AFECTARÍA A CASI 4 MILLONES DE PERSONAS EN AMÉRICA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el virus del Zika podría a afectar a entre 3 y 4 millones de personas en América en un año, según afirmó hoy en rueda de prensa Sylvan Aldighieri, experto de enfermedades infecciosas de esta entidad. "Teniendo en cuenta que el año pasado hubo en América 2 millones de casos de dengue, y que el mosquito que lo transmite es el mismo, y usando modelos informáticos y teniendo en cuenta toda la incertidumbre con la que trabajamos, estimamos que podría haber entre 3 y 4 millones de infectados en 12 meses", afirmó Aldighieri. El experto enfatizó sin cesar el hecho de que estas cifras son "estimaciones" basadas en lo que se sabe sobre el dengue, enfermedad que como el chikungunya se transmite también por la picadura del mosquito "aeades aegypty", que está presente en toda la región a excepción de Canadá y Chile continental. "Estamos hablando de un continente con 500 millones de personas donde circulan los cuatro tipos de dengue, el virus del chikungunya, el virus de la fiebre amarilla, y ahora el zika, pero la gente no está inmunizada contra él", enfatizó Aldighieri. "Entonces, teniendo en cuenta la presencia masiva del mosquito, los datos sobre infecciones de dengue, el hecho de que la gente no está inmunizada y lo que nos dicen los cálculos, podemos estimar -pero sólo estimar- las cifras de posibles infecciones", subrayó. El experto recordó que puede ser que esas infecciones sean asintomáticas, dado que estudios anteriores han demostrado que el 75 por ciento de los contagios no muestran síntomas. En Brasil, el país donde primero surgieron los casos y que está más afectado por la epidemia, ya se han contabilizado un millón y medio de casos de Zika y 4.180 bebés nacidos con microcefalia, dolencia que se relaciona con la enfermedad, aunque aún no se ha determinado la causalidad directa. EFE