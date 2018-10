HONDURAS INVESTIGA SEGUNDA MUERTE QUE PODRÍA ESTAR LIGADA AL ZIKA

5:02 a.m.

Las autoridades sanitarias de Honduras investigan la muerte de un segundo paciente en un hospital estatal de Tegucigalpa supuestamente a causa del virus del Zika , informó hoy una fuente médica. El fallecimiento en un centro médico de Tegucigalpa de un hombre, cuya edad y nombre no fueron precisados, es el segundo caso de muertes relacionado con el virus del zika en el país, dijo a periodistas el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco Tulio Medina. Las autoridades sanitarias informaron el martes que investigan si un hombre de la tercera edad murió a causa de esa enfermedad en la capital hondureña. Medina señaló que un comité integrado por especialistas investiga los casos de los dos pacientes, quienes habrían sufrido el síndrome Guillain-Barré, que ataca el sistema nervioso y ocasiona parálisis o debilidad muscular. "Todavía no tenemos datos para confirmar que esos casos han sido ligados al zika, no obstante, si hay algunas manifestaciones clínicas", explicó. Medina enfatizó que especialistas realizan exámenes a los cadáveres para determinar las causas de muerte, pero los resultados tardarán "algunas semanas" en conocerse. De acuerdo al último balance divulgado por el Ministerio de Salud, el virus que transmite el mosquito aedes aegypti, que también es vector del dengue y de la fiebre chukunguña, ha infectado a más de un millar de personas en Honduras desde el pasado 16 de diciembre, cuando se confirmó el primer caso en el país. EFE