TRUMP AUMENTA LAS APUESTAS AL BOICOTEAR DEBATE DE ASPIRANTES A LA CASA BLANCA

El millonario Donald Trump aumentó considerablemente las apuestas al negarse a participar este jueves de un debate entre aspirantes presidenciales Republicanos, para probar que es el verdadero hombre fuerte en la carrera a la Casa Blanca. En un paso extraordinariamente audaz, el polémico magnate organizará un evento público paralelo y simultáneo al debate en Des Moines, la capital de Iowa, donde el lunes arrancan las primarias partidarias. Sin embargo, la ausencia de Trump del debate Republicano no significa que estará lejos del centro de las atenciones. Este jueves, en la red social Twitter, Trump se burló del debate y de la red conservadora FOX News, alegando que la discusión entre los otros aspirantes Republicanos será en gran parte ignorada. "Espero que CNN tenga suficiente ancho de banda esta noche, porque no mucha gente estará viendo FOX News", escribió el magnate y líder de los sondeos entre los Republicanos. El centro de la agria disputa entre Trump y la cadena FOX es la decisión de la red de tv de mantener en el debate a la presentadora Megyn Kelly, a quien el millonario acusa de ser parcial y de maltratarlo. Más allá del enfrentamiento, es evidente que Trump calculó muy cuidadosamente todo cuando tenía para ganar con una decisión tan audaz como negarse al debate. De hecho, diversos estudios indican que fue la presencia de Trump en los debate anteriores lo que permitió a las cadenas transmisoras obtener audiencias jamás alcanzadas por programas políticos. Así, todas las cadenas de televisión que no podrán transmitir el debate de este jueves, exclusividad de FOX, podrán en cambio transmitir libremente el acto público de Trump. "El señor Trump sabe cuando está frente a un mal negocio. FOX gana decenas de millones de dólares gracias a los debates, que en años anteriores eran eventos sin gran importancia y sin audiencia", explicó esta semana el equipo de campaña de Trump. Teatro El retiro de Trump hará de su más próximo adversario, el senador Ted Cruz, el centro del debate de este jueves. En total, serán siete candidatos en escena, incluidos el senador Marco Rubio y el médico retirado Ben Carson. Cruz no perdió la oportunidad de ironizar con el "miedo" de Trump por la presencia de Kelly, y lo retó públicamente a un duelo televisado. Por su parte, Rubio fustigó el "teatro" de Trump y Cruz, y consideró que el debate era importante para exponer sus ideas. En tanto, Carson comentó que en realidad el retiro de Trump no tenía "mucha importancia", mientras el senador Rand Paul se alegró de no tener que estar próximo de Trump en la noche de este jueves. De acuerdo con los sondeos, Trump es aún el favorito de los Republicanos a nivel nacional, aunque en el estado de Iowa, Cruz le pisa los talones. Según el último de los sondeos divulgados, realizados por Wall Street Journal/NBC/Marist Poll, Trump tiene el 32% de apoyo contra 25% de Cruz. El inicio de las primarias en Iowa representa para Cruz la oportunidad de asestar un golpe a un aspirante que desde julio pasado parece intocable. Para ello, Cruz busca unificar alrededor de su candidatura al ala más a la derecha del partido, que aún parece dividida entre varios candidatos. Cruz recibió el apoyo de los líderes del movimiento evangélico, un grupo crucial en Iowa, donde se estima que en 2012 seis de cada diez electores era de esa denominación religiosa. El presidente de la organización Family Research Council, Tony Perkins, que combate el matrimonio gay y el derecho al aborto, se pasó al campo de Cruz: "Ted es un conservador constitucional que defenderá la fe, la familia y la libertad". Dana Loesch, una estrella radial muy popular en los círculos conservadores y defensora del Tea Party, también llamó a votar por el senador. Trump, en cambio, recibió el apoyo del presidente de la gran universidad evangélica estadounidense, Liberty University, Jerry Falwell.

END