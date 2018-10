28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 9:55 a.m. 9:55 a.m.

POLICÍAS SALVADOREÑOS GOZARÁN DE LICENCIA POR PATERNIDAD

El Congreso salvadoreño aprobó hoy una reforma a la Ley de la Carrera Policial con la que los miembros de este cuerpo de seguridad gozarán de tres días de licencia remunerada por paternidad "por nacimiento o adopción". La iniciativa, que modifica el artículo 103 de la referida ley, que solo contemplaba los días libres por maternidad, fue aprobada con 66 de 84 votos posibles, informó hoy la Asamblea Legislativa de El Salvador. Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no estaban incluidos entre los beneficiarios de esta prestación, otorgada a todos los burócratas en 2013, cuando se reformó el artículo 9 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que presentó la iniciativa, Rodolfo Parker, expuso durante la plenaria que "no puede haber diferencia de tratamiento" entre los empleados del Estado porque los policías "igual son padres". Por su parte, el parlamentario de la opositora Alianza Republicana (ARENA) Rodrigo Ávila señaló que los miembros de la PNC "merecen de este beneficio que tienen otros servidores del Estado". Este miércoles, cientos de policías encapuchados marcharon en la capital salvadoreña para exigir al Gobierno un aumento a sus salarios, una bonificación y mejoras en sus condiciones laborales. Durante la manifestación amenazaron que si sus demandas no son cumplidas en un corto plazo, se irán a huelga el próximo 2 de febrero. END