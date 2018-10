ADVIERTEN QUE VACUNA CONTRA EL ZIKA TARDARÁ AÑOS

La vacuna contra el virus del Zika no estará disponible en el futuro inmediato, ha advertido este jueves un alto responsable de salud de Estados Unidos. Este país vigila de cerca la expansión del virus en la región, pero sus expertos no creen que vaya a sufrirlo con la misma virulencia que otros países. El zika, que se transmite por un mosquito y para el que tampoco existe tratamiento, está presente ya en 23 países y territorios de América. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) , Anthony Fauci, reveló que se está trabajando ya en dos proyectos de vacuna contra el virus del Zika. Uno de ellos es “una vacuna basada en ADN que usa una estrategia muy similar a la que se empleó para otro flavivirus, el virus del Nilo Occidental”, dijo Fauci en teleconferencia con periodistas. La segunda estrategia busca una vacuna viva atenuada basada en el virus del dengue. Sin embargo, aunque los estudios son “prometedores” y podrían hacerse los primeros ensayos antes de que acabe 2016, Fauci advirtió de que “no habrá una vacuna efectiva ampliamente disponible ni este año ni probablemente en los próximos”. Hasta el momento, en Estados Unidos continental se han confirmado 31 casos de virus del Zika, registrados en 11 Estados y en la capital del país. Todos los afectados resultaron infectados durante un viaje en el extranjero, puntualizó la subdirectora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , Anne Schuchat. A estos hay que añadir otros 20 casos más confirmados por laboratorio que se han registrado en los territorios estadounidenses de Puerto Rico (19) y las islas Vírgenes (un caso). En estos dos territorios se han dado tanto casos de infectados durante un viaje a países de alto riesgo del zika como por transmisión local. Pese a que en el EE UU continental no se ha visto aún ningún caso de transmisión local, Schuchat adelantó que no se descarta que se dé alguno en el futuro, en vista de que algunos Estados del sur, especialmente algunas partes de Florida y Texas, han registrado en el pasado afectados de dengue y chikunguña, transmitidos por el mismo mosquito que el responsable del zika, el Aedes aegypti. “Es posible, e incluso probable, que vayamos a ver brotes limitados en Estados Unidos” , señaló Schuchat, que atribuyó a la menor densidad poblacional en las ciudades estadounidenses, así como a un uso más extendido del aire acondicionado y de medidas de protección como las mosquiteras, el hecho de que hasta la fecha los brotes de dengue y chikunguña hayan sido mucho más limitados en Estados Unidos. Por ello, agregó, el CDC no ha hecho grandes recomendaciones a la población salvo para las embarazadas, a las que recomienda no viajar a países con virus del Zika si pueden evitarlo . Este jueves, Delta y JetBlue se sumaron a las aerolíneas estadounidenses que, como hace también ya American Airlines, ofrecen cambios en sus pasajes aéreos a mujeres embarazadas que planeaban viajar a lugares con presencia del virus del Zika, informa EFE. El País