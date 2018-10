QUINTA TEMPORADA DE 'HOUSE OF CARDS' SE ESTRENARÁ EN 2017 SIN SU CREADOR

Aún desconocemos que pasará con la vida política de Frank Underwood, el ambicioso protagonista de House of Cards, cuya cuarta temporada llegará el 4 de marzo. Sin embargo, ya sabemos que la serie estrenará quinta temporada en 2017, aunque con una baja notable: perderá a su principal adaptador y escritor, Beau Willimon, quien es visto como su creador. Según ha explicado en una carta reportada por The Verge , Willimon se retira de la serie para "emprender nuevos proyectos originales", entre los que se incluiría escribir una obra de teatro. Netflix y la casa productora MRC tendrán que buscarle un sustituto. Según el reporte, Netflix agradeció al escritor por dedicar cinco años a la adaptación de las cuatro temporadas de House of Cards. Durante ese tiempo, Willimon ayudó a que los personajes interpretados por Kevin Spacey y Robin Wright se ganaran un espacio dentro de la vida de los seguidores de la serie. El sitio fuente asegura que Willimon ahora comenzará a trabajar en una nueva serie original. La cuarta temporada de House of Cards está a menos de dos meses de ser lanzada por Netflix mundialmente y llegará en plena campaña electoral estadounidense, lo que probablemente le de un impulso interesante. Cinet