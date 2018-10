CONOZCA PEACH LA NUEVA RED SOCIAL

8:50 a.m.

Peach es la nueva red social de moda en los Estados Unidos, una app que sumó miles de descargas en cuestión de horas y que amenaza con convertirse en la alternativa definitiva a Vine, Periscope o Snapchat.

Se trata de una red social en forma de app creada por Dom Hofmann, uno de los fundadores de Vine, con una interfaz sencilla e intuitiva que mezcla conceptos de Facebook, Twitter, Whatsapp y diversas funcionalidades de otras apps menos conocidas.

De acuerdo a lo que informa The New York Times, Peach rápidamente se ganó miles de comentarios positivos -dominando muchas conversaciones de Twitter- y comenzó a escalar las listas de descargas en la tienda de aplicaciones iPhone (no hay versión de Android).

"Peach es una forma simple y divertida de mantenerse al día con los amigos y expresarse libremente", resume la descripción de la app la propia compañía.

La app se convirtió en un éxito en cuestión de horas tras haber sido lanzada, en buena medida gracias a las denominadas "palabras mágicas", que permiten incorporar todo tipo de acciones a la conversación.

Por ejemplo, al escribir "draw" en la pantalla del chat se abre un lienzo en blanco con el que es posible realizar sencillos dibujos con el dedo. Al introducir la palabra "gif" se accede a la base de datos de Giphy para seleccionar la imagen animada más adecuada para la conversación.

Pese a que la gran mayoría de sus funcionalidades ya existen en otras apps, la simple forma de integrarlas hizo que Peach ya haya sido bautizada por muchos especialistas como la nueva red social de moda.

Al igual que con Facebook, los usuarios tienen "amigos" y deben ser amigos para hacer click en "me gusta" o comentar los posts de cada uno.

También los usuarios pueden identificar una canción mediante sus teléfonos y luego compartir un enlace que abre los servicios de streaming, ya sea Spotify o Apple Música.