31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 2:24 a.m. 2:24 a.m.

FALLECE EXPRESIDENTE SALVADOREÑO FRANCISCO FLORES

None

El expresidente salvadoreño Francisco Flores, de 56 años y quien afrontaba un juicio acusado de delitos de corrupción, falleció en la noche del sábado luego de permanecer casi una semana en estado de coma, informaron fuentes de su partido político. "Lamentamos el fallecimiento del (ex)presidente Francisco Flores, nos solidarizamos con su familia en estos momentos", señaló en su cuenta de Twitter la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido al que pertenecía Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004. Por el momento, ni la familia del exmandatario o los abogados que lo defendían en el proceso judicial que afrontaba se han pronunciado públicamente sobre su deceso. El expresidente permanecía hospitalizado en un sanatorio privado desde el pasado 24 de enero, luego de sufrir un accidente cerebrovascular y desde entonces se encontraba en estado de coma. El Tribunal Quinto de Sentencia que ventila su caso había ordenado a pedido de la parte querellante que un equipo de especialistas de un hospital estatal constatara la condición de Flores, que el jueves pasado determinó que tenía un "deterioro neurológico irreversible" provocado por un coágulo que le produjo "un edema cerebral severo de la arteria cerebral media izquierda". Flores fue sometido a varias cirugías y era mantenido en una sala de cuidados intensivos. Los especialistas también señalaron en ese informe que lo ocurrido a Flores no tenía "relación con el diagnóstico previo de trombosis venosa profunda de miembros inferiores" que padecía desde hacía poco más de un año. El exmandatario afrontaba la justicia acusado de malversar 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato para programas sociales, cuyos fondos no entregó a las arcas del Estado. El tribunal tenía pendiente fijar una fecha para el juicio contra al expresidente. Con su fallecimiento, según la ley penal salvadoreña, la acción penal en su contra "se extingue", explicó una de las abogadas querellantes, Berta Deleón. No obstante, el tribunal que ventila el caso debe anunciar las condiciones en que queda el proceso ante la muerte de Flores. END