31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 9:33 a.m. 9:33 a.m.

"KUNG FU PANDA" DESPLAZA A "EL RENACIDO"

"Kung Fu Panda 3" se abrió paso al tope de la taquilla norteamericana durante este fin de semana, desplazando al "Renacido" al segundo puesto, según cifras preliminares de la firma Exhibitor Relations de este domingo. La comedia animada de los estudios Fox, la tercera de la franquicia "Kung Fu Panda", recaudó unos 41 millones de dólares en su fin de semana de estreno en las salas, indicó la compañía. Esta entrega cuenta nuevas aventuras de Po y su evolución de estudiante a maestro de las artes marciales, en un filme con producción chino-estadounidense y que cuenta con las voces de las estrellas de Hollywood Jack Black, Dustin Hoffman y Angelina Jolie. "El Renacido", del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, sumó 12,4 millones de dólares en su sexta semana en los teatros. Este western, que lidera la carrera por los Óscar con 12 nominaciones, es protagonizada por Leonardo DiCaprio. "Star Wars: El despertar de la fuerza" se ubicó tercera en su séptima semana en las pantallas, con una recaudación de 10,8 millones más. Hasta ahora acumula 895,4 millones de ventas en Norteamérica. En cuarto lugar quedó "The Finest Hours", un drama sobre un rescate en alta mar protagonizada por Chris Pine y Casey Affleck, que recaudó 10,3 millones en su estreno este fin de semana. La película está basada en una historia real sobre el naufragio de un barco en 1952 durante una furiosa tormenta en Nueva Inglaterra. La comedia "Ride Along 2" fue quinta con 8,3 millones. Esta secuela es protagonizada por Ice Cube y Kevin Hart y se mantiene en las salas por tercera semana. A continuación, las primeras diez posiciones de la taquilla de Estados Unidos y Canadá: 1. "Kun Fu Panda 3" USD 41 millones 2. "El renacido" USD 12,4 millones 3. "Star Wars: El despertar de la fuerza" USD 10,8 millones (acumula USD 895,4 M) 4. "The Finest Hours" USD 10,3 millones 5. "Ride Along 2" USD 8,3 millones 6. "The Boy" USD 7,9 millones 7. "Dirty Grandpa" USD 7,6 millones 8. "La quinta ola" USD 7 millones 9. "Fifty Shades of Black" USD 6,2 millones 10. "13 horas: los soldados secretos de Bengasi" USD 6 millones END